Scende ancora la scorta d’acqua nel Lago Maggiore: neve e acqua a -67%

I 100 giorni senza pioggia -calcolati ieri dall’Autorità distrettuale del fiume Po- continuano a fare sentire i loro effetti sulle scorte d’acqua disponibili. E così anche questa settimana si sono assottigliate le riserve idriche in tutta la Lombardia e in modo particolare su tutta l’area del Verbano.

La situazione più grave fotografata nell’ultimo bollettino di Arpa è appunto quella del Lago Maggiore, che comprende la sponda lombarda, quella piemontese e l’area Svizzera. Sommando la neve sulle montagne, l’acqua nei bacini e quella nel Verbano il totale attuale della riserva scende del 3.5% rispetto alla settimana precedente e risulta inferiore alla media del periodo 2006-2020 di ben il 67.3%. Per quanto concerne le singole componenti il volume invasato negli invasi artificiali è inferiore alla media del periodo 2006-2020 di oltre il 40% e quello del lago Maggiore risulta sotto del 54.3% e in entrambi i casi siamo in linea con i record minimi del previsto.

Ciò che invece è già ben al di sotto dei minimi storici è la neve sulle montagne. Oggi sui monti viene calcolato un manto nevoso di 189 milioni di metri cubi, il 78% in meno rispetto ad una stagione normale (847 milioni di metri cubi) e ben il 43% in meno rispetto ai livelli minimi registrati tra il 2006 e il 2020. Tradotto in altri termini: se in una stagione normale la scorta d’acqua complessiva in questo periodo dovrebbe essere di 1,310 milioni di metri cubi oggi ce ne sono solo 429.

Tutto questo si traduce in poca acqua erogata nel Ticino prima e nel Po dopo. La risorsa idrica che oggi viene fatta uscire dal lago alla diga della Miorina a Sesto Calende è di 62 metri cubi al secondo contro una media del periodo di 180.

Un problema non da poco dal momento che l’Autorità distrettuale del Fiume Po ha già lanciato l’allarme sui rischi legati alla mancanza di acqua per rifornire il settore agricolo e quello dell’energia idroelettrica, strategici come non mai in questa stagione.