Selvaggia Lucarelli e il Milanese Imbruttito in radio accanto alla onlus “Magari Domani”

Il ritorno di Selvaggia Lucarelli, questa volta accanto a Germano Lanzoni, ovvero il “Milanese Imbruttito”. Si allunga l’elenco dei vip che si schierano accanto a “Magari Domani Onlus”, la cooperativa sociale di Gazzada Schianno che si occupa di disabili e che da tempo collabora con Radio Village per la produzione dei programmi radiofonici.

Lucarelli (nella foto in alto, ospita di Festival Glocal a Varese nel 2018) e Lanzoni saranno proprio ospiti in diretta su Radio Village – la web radio che ha sede a Bodio Lomnago – nella serata di venerdì 4 marzo (ore 21) nella trasmissione condotta da Stefano Dani e Paolo Gheller con il contributo di Camilla Del Torchio, che fa parte della cooperativa sociale stessa. La giornalista, scrittrice e blogger è già intervenuta in una precedente puntata mentre “l’imbruttito” sarà per la prima volta protagonista dell’appuntamento.

«Come staff di Magari Domani siamo veramente contenti dell’impegno profuso da Radio Village Network per far sì che i nostri ragazzi possano sentire la voce di volti noti che hanno a cuore realtà come quelle che la nostra onlus affronta ogni giorno – spiega Riccardo Cogliati, educatore professionale – Sarà sicuramente un momento speciale per tutti noi».

Soddisfatto anche il direttore dell’emittente varesotta, Stefano Dani: «Felici e onorati degli ospiti che avremo nel nostro Village”; è sempre un piacere sapere che persone famose nel mondo dello spettacolo siano molto sensibili alle tematiche che affrontiamo ogni giorno in collaborazione con la Magari Domani Onlus e che vogliano dare il loro contributo».