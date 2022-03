Seriveneta, personalizzazione artigianale per guardare al futuro

In costante evoluzione, il panorama della serigrafia sta affrontando numerosi cambiamenti ed evoluzioni per rispondere alle diverse esigenze e sfide che il mercato propone. Infatti, nel corso del tempo diverse tecnologie e nuovi processi produttivi hanno recentemente preso piede in questo settore con la finalità di ottimizzare i processi produttivi e soddisfare la richiesta sempre crescente.

Seriveneta, realtà nata nel 1994 nel padovano dall’esperienza di Rolle Ermanno e Micale Roberta nel campo della serigrafia, è una delle aziende in prima linea in questo settore. Specializzata nell’etichettatura di prodotti chimici e di quelli industriali, Seriveneta ha puntato fin da subito alla personalizzazione del prodotto secondo le esigenze di una clientela costantemente alla ricerca di soluzioni di stampa efficaci e innovative.

Seriveneta, Andrea e Dario alla guida per la continuità nel segno dell’innovazione

Seriveneta ad oggi ha maturato un’esperienza che permette di rispondere alle esigenze di clienti sempre più impegnati a tener testa ad un mercato dinamico e mutevole come quello attuale. Un risultato raggiunto anche grazie alla guida dei due figli di Ermanno, Andrea e Dario Rolle, che dal 2011 diventano soci di Seriveneta raggiungendo, in breve tempo, importanti traguardi finanziari e tecnologici.

Seriveneta, infatti, grazie all’introduzione di nuove attrezzature in grado di raddoppiare la produttività di stampa, al rinnovo del parco macchine aziendale e all’acquisizione di clienti sempre più importanti, ha visto in poco tempo una netta crescita del fatturato. Un aspetto, quello economico, ulteriormente consolidato dall’aumento di capitale approvato nel 2021 che prospetta la possibilità di trasformare Seriveneta in una Srl, abbracciando le direttive di Agenda 2030 finalizzate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Seriveneta, quando personalizzazione fa rima con innovazione e artigianalità

Seriveneta, con l’accrescere della domanda e delle richieste della clientela, non ha mai smesso di distogliere la priorità assoluta dalla qualità, come afferma Andrea Rolle: “I nostri prodotti sono connotati da una forte componente artigianale, ma col tempo abbiamo sviluppato un sistema di produzione adatto alle esigenze dell’industria in termini di tempistiche e qualità”.

Quello di Seriveneta è infatti un processo consolidato che segue un iter prestabilito a cominciare dalla fase di progettazione e di design del prodotto, collaborando a stretto giro con i clienti. Punto focale dell’intero servizio è l’ampia personalizzazione garantita da Seriveneta rispetto all’offerta all’acquirente. Una caratteristica che rende il prodotto adatto per la stampa in funzione del materiale scelto e delle caratteristiche delle macchine.

Nell’offerta di Seriveneta quello della personalizzazione è un aspetto centrale, una priorità nel processo produttivo dell’azienda che trova nuovamente conferma nelle parole di Andrea Rolle: “La connotazione artigianale del nostro prodotto ci ha permesso di soddisfare appieno le richieste dei nostri clienti, personalizzando e studiando le soluzioni nei vari campi d’applicazione, sempre più aziende del comparto tecnico ed industriale si sono affidate alla nostra esperienza per far fronte alle proprie specifiche esigenze. Grazie a questo siamo arrivati a produrre forniture costanti ed affidabili pur mantenendo il focus sul cliente e le sue caratteristiche”.