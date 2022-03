‘Sesto alle 7’ al Caffè Commercio per una puntata dedicata al Carnevale Sestese

Sarà interamente dedicata al Carnevale Sestese la prossima puntata di Sesto alle 7. Lo show radiofonico dà appuntamento per venerdì 4 marzo 2022 al Caffè Commercio di Piazza De Cristoforis.

La tredicesima puntata aprirà il ‘libro del Carnevale Sestese’ e porterà ai microfoni degli speaker Fabio Barisone e Marco Limbiati, volti storici di questa popolare kermesse, che, coadiuvati da DJ CLO. daranno la parola a Federico Quaglini, per molti anni commentatore della sfilata dei Carri di Carnevale.

Nella prossima puntata non mancherà nemmeno Nildo Barisone, uno dei fondatori de La Banda di Stunaa, la formazione bandistica ‘Made in Sesto Calende’ composta da 45 elementi (“rigorosamente uomini che si vestivano da donna con costumi colorati”) che per più di un decennio hanno dato vita ai Carnevali più famosi approdando pure su Rai 1.

Voce anche a Alberto Quaglini, presidente del Circolo Sestese. Nelle vesti del ‘Papà’ del celebre “Giovedì Grasso alla Marna” Quaglini parlerà dei progetti sociali che, rivolti ai giovani, vedranno impegnata nell’immediato la storica realtà Sestese da lui rappresentata.

La tappa al Caffè Commercio porterà anche alla scoperta de ‘4 Note di Felicità’ il cocktail che il locale ha deciso di riservare per il prossimo anniversario del Corpo Musicale Giovanni Colombo di Sesto Calende: i loro ‘primi’ 200 anni.

Appuntamento quindi per venerdì 4 marzo dalle ore 19:00 su Sms Radio: per seguire la trasmissione sulle Onde Radio di Sms Radio basta seguire questo link o scaricare l’app (solo su piattaforma Android) di Sms Radio. Lunedì su Varesenews e Verbanonews verrà una pubblicato un articolo contente il podcast integrale della puntata