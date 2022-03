Sesto alle 7 attraversa il Ponte di Ferro per una puntata a Castelletto Ticino

Per un programma a cui basta poco essere ‘fuori dal comune” c’è voluto un niente per trovarsi ‘Fuori Regione‘. Con questo simpatico claim Sesto alle 7 annuncia la seconda trasferta consecutiva. Dopo aver conosciuto Taino, l’amata trasmissione radio attraversa il Ponte di Ferro e il Ticino per una speciale puntata a Castelletto Ticino.

Venerdì 19 marzo il trio di speaker sarà in un iconico luogo (il migliore per vedere la skyline di Sesto Calende) ma che profuma anche di storia: quello della Briccola il porto dove nel lontano 1800 ci si imbarcava per attraversare il fiume e, grazie ad un sistema di funi e zattere, si raggiungeva la sponda lombarda. In diretta dal Porto 11, il Lounge and Bistrot dove trascorrere le proprie serate ammaliati da un panorama mozzafiato, a fare gli onori di casa sarà anche il sindaco di CastellettoTicino: Massimo Stilo.

Il popolare primo cittadino non sarà l’unico ospite della serata. Infatti a fargli compagnia ci sarà anche Marziano Balzarini. In qualità di organizzatore ci racconterà quando, negli anni ottanta, con ‘Azzurro Estate’ sul Lago Maggiore arrivano star musicali del calibro di Gianni Morandi, Zucchero e Vasco Rossi.

Sarà ricordata anche la figura di Enrico Montonati che, pur essendo nato ed insegnato a Sesto Calende, visse al di là del Fiume a Castelletto Sopra Ticino. Una figura, mancata recentemente, che giro l’Italia con il proprio cavalletto ma che era profondamente legato alla nostra Città con tante partecipazioni tra personali, iniziative ed eventi.

Chiuderà l’artista milanese Stefano Rossetti, il designer padre del ‘Parcobaleno’ ed autore delle ‘cose’ più belle che i Castellettesi abbiano visto dalla loro sponda: l’Uomo Gigante con il Cuore tra le mani (l’enorme gonfiabile bianco per che svetto sulle sponde sestesi in una scorsa estate)

Per seguire la trasmissione sulle ONDE RADIO di SMS RADIO basta seguire questo link o scaricare l’APP (solo su piattaforma ANDROID) di SMS RADIO