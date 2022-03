Sesto Calende intitolerà a Piero Occhetta la nuova sede della Canottieri

A Sesto Calende la nuova sede della Canottieri sarà dedicata e intitolata a Piero Occhetta, storico socio fondatore dell’associazione sportiva scomparso lo scorso febbraio.

Nel consiglio comunale di ieri sera, mercoledì 2 marzo, il sindaco Giovanni Buzzi ha voluto omaggiare l’insegnante di canoa, una persona molta amata in città per l’impegno e il tempo dedicato ai giovani sportivi sestesi. In virtù dei suoi sforzi, e dei prestigiosi traguardi raggiunti dal CSCK sestese, lo scorso settembre Ochetta fu infatti insignito della benemerenza civica, tra gli applausi di una sala consiliare commossa al momento della consegna della medaglia per il Premio Città di Sesto Calende.

«La proposta alla giunta – ha dichiarato Buzzi – è quella di intitolare, una volta terminati i lavori, la “costruenda” nuova sede nautica della CSCK a nome del primo presidente della Polisportiva Sestese, della quale la CSCK è diretta emanazione e continuazione».

L’iniziativa del sindaco non è ancora stata ufficializzata, ma da quanto emerso ieri sera sembra soltanto essere una questione di tempi burocratici (il passaggio attraverso una delibera di giunta), più che di intenti. Terminati i lavori alla “nuova Marna” la Canoa – al momento spostatasi di qualche chilometro al Parco Europa – troverà così una nuova casa, intitolata a chi sul Ticino fu tra i primi a credere nella canoa e nella pagaia.

“Mentore, amico e innovatore”, il ricordo del Sindaco e di Roberto Caielli

Il consiglio comunale è stata così un’occasione per la politica locale di ricordare Occhetta, a livello civico, ma anche personale. In molti sestesi seduti fra i banchi dell’organo cittadino, conoscevano bene (compreso il neoconsigliere Maurizio Lenuzza, che a febbraio dedicò queste parole a Ochetta).

«Tanti di noi hanno conosciuto Piero Ochetta come maestro e mentore, un ruolo molto di più ampio rispetto a quello del semplice un allenatore di squadra – ha ricordato sempre in consiglio il primo cittadino, allievo in canoa di Occhetta -. Era interessato alla crescita non soltanto dal punto di vista sportivo ma soprattutto caratteriale, trasmettendo entusiasmo ai giovani. Inoltre, è stato uno dei primi che ha creduto nella preparazione atletica invernale, una cosa per niente scontata ai tempi. Non è un caso che a Sesto Calende sono cresciuti tanti allievi che hanno avuto un’ottima carriera sportiva grazie al terreno fertile lasciato da Piero e da tante altre persone, che hanno contribuito alla cresciuta di una grandissima squadra».

«Un cittadino sestese e un amico – questo il cordoglio dell’ex sindaco e consigliere d’opposizione Roberto Caielli – Il suo campo è sempre stato lo sport, a partire dalla canoa, ma ha avuto un ruolo importante anche nella vita civile. Mi ricordo che anche davanti alle situazioni difficili aveva l’atteggiamento di un cittadino che non aveva paura di niente. Ai suoi funerali Don Luca l’ha ricordato come “un pioniere, un iniziatore”. In questo c’è un aspetto importante della sua personalità, perché per essere apripista ci vuole un po’ di sana follia. Ed è quello che ritrovavo anche nel Piero Ochetta amico, una persona vivace e molto apprezzata da tanti. Era sempre un piacere incontrarlo, anche nelle passeggiate in Montagna: per Sesto Calende è una grande perdita».