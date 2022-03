Si alza la qualità dei servizi e si rinnova: riapre domani Nova Coop di Luino e diventa Superstore

A tre settimane dalla chiusura per ristrutturazione, Nova Coop di Luino riapre e lo fa come Superstore.

Da domani, 10 marzo, sarà quindi di nuovo possibile accedere al punto vendita, aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, per scoprire le tante novità introdotte.

Ingresso sulla piazza dei freschi, corner sushi, centro servizi unificato e tecnologia per fare la spesa “presto e bene”: queste alcune di quelle raccontate questa mattina, 9 marzo, all‘inaugurazione del punto vendita.

Un gran investimento quello fatto per Nova Coop Luino, che si è vista rinnovata non solo nei servizi ma anche negli spazi.

«Gli interventi di ristrutturazione – ha detto Marco Gasparini, Direttore Commerciale Nova Coop – ci restituiscono un punto vendita completamente rinnovato e improntato al layout del Superstore, formato che unisce la digitalizzazione e la tecnologia a una dislocazione dei reparti più funzionale per rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori moderni ed offrire un’esperienza di acquisto rapida, innovativa e qualitativamente apprezzabile. I nostri Socie clienti troveranno da oggi un negozio nel quale poter fare la spesa in modo semplice, veloce e potendo contare sulla qualità garantita dal marchio Coop. L’intero progetto è stato pensato per rispondere ai trend attuali di consumo e per andare incontro alle esigenze di un consumatore sempre più evoluto».

Sul territorio dalla metà degli anni Settanta, il punto vendita “Nova Coop” costituisce ormai un luogo di riferimento sia per la comunità dei residenti, sia per i turisti abituali.

«Ci fa piacere poter accogliere in questo spazio i nostri 11mila Soci e clienti per la loro spesa e rinnovare il rapporto di profonda vicinanza e collaborazione che lega Nova Coop alla comunità di Luino», ha concluso Gasparini.

Un pensiero affine a quello del primo cittadino Enrico Bianchi, anch’egli presente nella mattina di oggi per fare i migliori auguri al punto vendita in riapertura. «Una storia che continua – ha aggiunto il sindaco – un luogo che si rinnova e lo fa a misura dei clienti ha un significato molto importante per me e per tutti i cittadini». Insieme a lui anche don Sergio Zambenetti, che dopo aver benedetto gli spazi, ha definito Nova Coop di Luino come uno spazio relazioni, e di vita. Dove le persone si incontrano e c’è possibilità di creare rapporti.

La scelta fatta di ristrutturare il punto vendita ha, infatti, una chiara direzione: andare incontro ai consumatori, rendendogli l’esperienza della spesa più smart e nuova, e ai suoi dipendenti, in un ottima di sostenibilità e qualità.

«Sul piano della sostenibilità ambientale – ha chiarito Antonio Audo, Direttore Area Tecnica e Patrimonio Nova Coop – la riqualificazione completa degli spazi ha permesso a Nova Coop di applicare i sistemi più avanzati per il monitoraggio e controllo dei diversi servizi: illuminazione, freddo alimentare, riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria, per garantire che questi funzionino sempre ai massimi livelli di efficienza e risparmio. Gli interventi più significativi sul piano del risparmio energetico hanno riguardato il rinnovo dell’impianto del freddo alimentare con un impianto a CO2 transcritico, il sistema di climatizzazione con pompe di calore ed il completo relamping con una moderna illuminazione a LED, che è stata anche ulteriormente potenziata nell’area parcheggio. Il punto vendita è stato dotato anche di un economizzatore energetico, una macchina in grado di calcolare il fabbisogno effettivo di energia elettrica delle apparecchiature collegate e di dosarne l’erogazione, permettendo l’abbattimento dei consumi anche del 4% annuo».

«Vorrei ringraziare tutti i dipendenti per l’impegno e i clienti, che invito a venirci a trovare domani» ha concluso il direttore del negozio, Paolo Varalli.

Nova Coop di Luino, nella nuova configurazione, conferma una superficie di vendita di 3276 metri quadrati ma si presenta con uno spazio espositivo completamente riprogettato, per andare incontro alle esigenze del consumatore e favorire una spesa fatta “presto e bene”.

L’ingresso è dedicato a una “piazza dell’ortofrutta”, con un’ampia proposta di prodotti biologici anche sfusi e di frutta e verdura stagionale, e ai banchi di libero servizio, con piatti freschi pronti, salumi e latticini per una spesa veloce. Ai suoi lati affacciano i diversi reparti servito: la panetteria/pasticceria, la gastronomia, la macelleria, la pescheria e il nuovo corner Sushi di Warai, piatti della cucina giapponese preparati e confezionati direttamente in un banco a vista.

All’interno del punto vendita, cambia per il consumatore il percorso che conduce ai surgelati, ai generi vari e alla cantina dei vini: quest’ultima diviene un vero espositore dell’eccellenza dei vini italiani raccolti nell’etichetta Fior Fiore, a cui affianca la selezione di vini e spumanti da importanti cantine italiane e una ragionata selezione di proposte del territorio.

L’area igiene/bellezza, col suo vasto assortimento di prodotti dedicati alla cura del corpo, introduce al corner Coop Salute, dove trovare prodotti per la salute, farmaci da banco, integratori e prodotti per il benessere insieme all’assistenza e alla professionalità di farmacisti iscritti all’Albo.

I format Superstore è sviluppato per offrire al consumatore un nuovo modo di fare la spesa, secondo il quale l’introduzione di dotazioni tecnologiche avanzate e di un sistema di segnaletica e informazione digitale nell’intero punto vendita permette al cliente di migliorare la propria esperienza di acquisto complessiva, di completare la spesa in minor tempo e di ricevere informazioni migliori sui prodotti e i servizi disponibili.

Questa innovazione parte dal banco gastronomia, dove un totem touch “Zero Attesa” permette di selezionare prodotti e quantità desiderate, per prenotarli e ritirarli comodamente non appena saranno pronti, senza dover sostare in attesa. Il totem di geolocalizzazione consente invece al cliente di ricercare la posizione esatta del prodotto desiderato e ridurre in tal modo i tempi della spesa. Alla barriera casse viene invece aggiunto il servizio Salvatempo: un dispositivo mobile riservato ai soci, da prendere all’ingresso, con cui scannerizzare i prodotti a mano a mano che vengono scelti e che consente di pagare più velocemente nelle casse dedicate.

Tra le novità studiate per soci e clienti vi è anche il nuovo centro servizi unificato Novapoint, un unico spazio dedicato all’assistenza, al prestito sociale, al rilascio di informazioni e alle iniziative, dove sarà anche possibile effettuare le pratiche per il rilascio del sistema pubblico di identità digitale-Spid, su appuntamento.

All’esterno del punto vendita, infine, è stato installato un parcheggio per i monopattini e sono disponibili carrelli speciali per chi desidera fare la spesa accompagnato dal proprio cane e altri da agganciare alla carrozzina destinati alle persone con disabilità, le quali possono approfittare anche di una cassa prioritaria per loro e per le donne incinte.

Fino al 27 marzo saranno offerti omaggi ai soci che desiderino rinnovare i propri contatti per ricevere correttamente promozioni, informazioni e attività, o sottoscrivere i vantaggiosi contratti di luce e gas con EnerCasa Coop e ai clienti che vogliano diventare Socio Coop.

In occasione della riapertura, Nova Coop sponsorizza la Musica Cittadina Di Luino “Maestro Pietro Bertani” che allieterà con un music mob soci e clienti sabato 12 marzo dalle ore 11 alle ore 13.

Prosegue anche l’attività “Cuciniamo le eccedenze” con le associazioni del territorio e la collaborazione degli studenti del corso di Cucina del CFP di Luino per recuperare i prodotti del progetto “Buon Fine” e trasformarli in pasti distribuiti ogni settimana a un’associazione del tavolo di lavoro. Fino a ora sono già stati distribuiti 210 pasti. Il Presidio Soci locale continua inoltre la sua collaborazione con le onlus del territorio per i diversi appuntamenti del “Dona la Spesa”.

Il Superstore Coop di Luino si trova in via Ghiringhelli 1 ed è contattabile al numero di telefono 0332 533229. Il suo parcheggio per auto, con 500 posti disponibili, è gratuito e aperto tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 20.30.