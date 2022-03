Si rinnovano le cariche delle partecipate del Comune di Varese Avt, Aspem Reti e Acsm Agam Ambiente

Si rinnovano le cariche dei componenti amministrativi delle società partecipate del Comune di Varese.

Per quanto riguarda le due società A.V.T. – Azienda Varesina Trasporti e Mobilità Srl, e Aspem Reti Srl sono aperti i bandi per la nomina degli organi di amministrazione. Inoltre per le due società sono aperte anche le nomine dei componenti dell’Organo di Controllo, che comprende tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Le cariche sono triennali e la scadenza per presentare la propria candidatura è il 31 marzo alle ore 12.30.

Oltre a questi, sono aperte le candidature per la designazione alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACSM Agam Ambiente. Anche in questo caso la carica dura tre anni e il termine per aderire è il 31 marzo alle ore 12.30.

La designazione sarà preceduta dall’audizione pubblica dei candidati da parte del sindaco.

La presentazione delle candidature dovrà avvenire a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Varese; oppure con raccomandata inviata all’Ufficio partecipazioni Comunali; o tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@ comune.varese.legalmail.it. Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di varese.