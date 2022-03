Sicurezza in bici: una serata a Luino prima di PedaliAmo insieme ai papà

La sicurezza stradale è una tematica quotidiana per chi usa la bicicletta e sarà al centro della serata intitolata “Caro Michele …. Una vita alla Scarponi” in programma venerdì 18 marzo alle ore 21 nella sede del il Teatro Sociale (in Corso XXV Aprile 11/b a Luino).

L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale di Luino in collaborazione con Fondazione Michele Scarponi e Ciclovarese e fortemente sostenuto da Albino Rossetti, referente nel Varesotto per la Fondazione Michele Scarponi. Ospite della serata sarà Marco Scarponi (fratello di Michele, il corridore professionista prematuramente scomparso il 22 aprile del 2017), intervistato dal giornalista Sergio Gianoli.

Durante la serata sarà possibile aderire alla Fondazione Michele Scarponi e per intervenire all’evento è necessario comunicare la presenza all’indirizzo mail: cultura@comune.luino.va.it .

Le stesse associazioni propongono per la mattinata di sabato 19 marzo alle ore 10 una pedalata non competitiva aperta a tutti sulle rive del Lago Maggiore: “PedaliAMO insieme” il titolo dell’iniziativa cui sono esplicitamente invitati a partecipare i papà per festeggiare la giornata a loro dedicata con un giro in bici assieme ai figli.

Il ritrovo per tutti è in Piazzale Chirola (nel parco affacciato sul lago).

La partenza della manifestazione è prevista alle ore 10.30.

Casco obbligatorio per i minori.