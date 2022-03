Il sindaco di Cavaria di ritorno dall’Ucraina con i bimbi in fuga dalla guerra

Missione compiuta per il sindaco di Cavaria, Franco Zeni. Il primo cittadino ha raggiunto oggi il confine tra Ucraina e Romania per portare in salvo alcuni bambini e le loro madri in fuga dalla guerra.

Un viaggio di quasi duemila chilometri, organizzato velocemente, nella serata di giovedì 3 marzo.

«Bimbi e mamme recuperati» ha fatto sapere questo pomeriggio, via Facebook il sindaco. Sui social Zeni ha raccontato il percorso, intrapreso con un furgone con lo scopo di aiutare una concittadina i cui nipoti si trovavano ancora in Ucraina. «Ho voluto raccontare questo viaggio per far sapere che non è impossibile quello che stiamo facendo».

Ad attendere i cavariesi due mamme e tre bambini che a loro volta hanno precorso un lungo viaggio per raggiungere la frontiera.