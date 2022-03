Il sindaco di Mornago: “Il Pgt mira a rendere attrattivo il nostro territorio”

Dopo l’intervento della minoranza che ieri ha contestato il Pgt approvato in consiglio comunale (leggi qui), il sindaco di Mornago Davide Tamborini spiega il senso del piano di governo del territorio e in quali ambiti intende operare.

“Adottato definitivamente il Piano del governo del territorio del comune di Mornago nella seduta del 15 marzo 2022 con i voti della maggioranza. Un PGT ricco di novità per un rilancio del territorio che ne salvaguardi bellezze naturalistiche e ambientali, ma nel contempo dia la possibilità di recuperare ogni spazio, sia nel centro storico che nelle aree del tessuto urbano consolidato.

Un piano che mira ad espandere e migliorare le infrastrutture presenti e nel contempo rendere attrattivo il territorio per gli investimenti e la rigenerazione di aree degradate che possano essere di spinta per il recupero del tessuto urbano consolidato.

Eliminazione dei comparti nei centri storici, conversione del 100% degli spazi a disposizione nelle zone A e zone B per la creazione di nuove attività economiche, premialità urbanistiche per maggior efficientamento energetico ed uso di fonti alternative di energia, tutela delle aree di maggior pregio e miglioramento delle infrastrutture per la cittadinanza, sono i capisaldi del nuovo strumento urbanistico. Siamo orgogliosi di aver portato a termine questo lavoro – afferma il sindaco Tamborini Davide – seppur con tempi lunghi dettati dalle varie vicissitudini ed emergenze che sono subentrate negli ultimi anni, ma siamo fiduciosi di aver plasmato uno strumento urbanistico più adatto alle esigenze e alle necessità del territorio. Siamo altresì consapevoli che una volta messo a regime ci saranno delle ulteriori migliore da apportare. Per paragonarlo in ambito sportivo, ogni nuovo veicolo ha necessità di essere testato, sviluppato e migliorato per renderlo sempre più competitivo. Lo strumento urbanistico attuale, nasce con questo intento e deve essere modellato in base alle necessità, alle mutazioni economiche, temporali e sociali del tempo in maniera dinamica”.

“Accantonando le polemiche e dietrologie strumentali, inopportune e sterili, con forte spirito collaborativo, come peraltro palesemente dimostrato – dichiara il capogruppo di Viviamo Mornago Luigi Giotta – sono state recepiti i contributi del gruppo di minoranza congruenti e appropriati con le finalità del piano, atte ad arricchirlo e miglioralo per il bene della cittadinanza. Ora non rimane che monitorare l’applicazione del nuovo strumento urbanistico con la sfida rivolta al recupero, miglioramento e rilancio del nostro territorio”.