Il sindaco di Varese consegna le chiavi della città al Re Bosino

Niente carri, musica e sfilate ma il discorso del Re Bosino non poteva mancare. Il Carnevale a Varese è stato festeggiato con una piccola cerimonia in Comune, per mantenere viva la tradizione. Il sindaco, Davide Galimberti, ha accolto in Salone Estense il Re Bosino (impersonato da Antonio Borgato) e gli ha consegnato ufficialmente le chiavi della città che terrà quest’anno soltanto per poco. LE FOTO

Un momento di leggerezza, in attesa di poter tornare a festeggiare come vorrebbe la storia del Carnevale in città. Il virus è ancora presente e impone prudenza, come ha ricordato il Re Bosino nel suo discorso in dialetto, durante il quale ha voluto dedicare un pensiero anche a Natale Gorini, il predecessore scomparso nell’aprile del 2021.

Qualche riferimento alla politica come di consueto, alle elezioni del presidente della Repubblica e alle questioni cittadine. Presenti alla cerimonia anche il Regiù (Luca Broggini) e il Pin Girometta (Loris Baraldi).

L’evento ha visto anche la premiazione del concorso dedicato alle mascherine più belle dei bambini organizzato dalla Famiglia Bosina. Vincitore della “mascherina d’oro” è Julen Ferrero, secondi Nicolò e Sebastian Porcini, terzo Mirko Cattaneo.

Il discorso del Re Bosino