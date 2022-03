Slitta al 9 aprile il “Concerto per il Giardino” dedicato alla riqualificazione del parco di Casa Pogliaghi al Sacro Monte di Varese

L’iniziativa, promossa da Archeologistics, si propone di raccogliere fondi per restituire l’area verde al pubblico. Il concerto del Duo Lorca (pianoforte e violino) si terrà nell’atelier della Casa davanti al modello in gesso della porta del Duomo di Milano, inizio alle 16

È rinviato a sabato 9 aprile (ore 16) il “Concerto per il giardino” previsto nello scenografico atelier della Casa Museo Pogliaghi al Sacro Monte di Varese, dove è esposto il modello in gesso della Porta del Duomo di Milano, capolavoro di Lodovico Pogliaghi. L’appuntamento, promosso da Archeologistics, realtà varesina impegnata nella valorizzazione dei beni culturali e gestore della Casa Museo, inizialmente programmato per il 27 marzo, ha cambiato data ma non la finalità benefica: raccogliere fondi per il progetto di riqualificazione e ripristino del secondo livello del giardino di Casa Pogliaghi, provato dall’incuria verificatasi durante i vent’anni di chiusura del museo.

Nel concerto “À la mémoire de Federico Garcia Lorca”, Federica Gatti (violino) e Salvatore Tirone (pianoforte) del “Duo Lorca” proporranno musiche di Foote, Poulenc, De Falla, Tchaikovsky e Ravel abbinate a poesie di Lorca. L’appuntamento apre il tour europeo del Duo e apre anche la nuova stagione della Casa Museo, residenza che l’artista Lodovico Pogliaghi volle come sua abitazione ma anche quale luogo dove custodire la sua immensa collezione d’arte. Realizzata in stile eclettico tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, la Casa Museo Pogliaghi vanta più di 1.500 opere tra dipinti, sculture e arti applicate e circa 580 oggetti archeologici che l’artista milanese collezionò nella sua vita. All’interno vi è esposto anche il modello in gesso della porta del Duomo di Milano, opera dello stesso Pogliaghi.

Per il 2022 Casa Pogliaghi presenta dei nuovi orari di apertura. Accanto alla consueta apertura del sabato e della domenica dalle 10 alle 18, c’è quella del mattino infrasettimanale: dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 13. È possibile prenotare visite guidate con Archeologistics e godere degli spazi verdi del parco di Casa Pogliaghi. Per informazioni: http://www.casamuseopogliaghi.it/orari-e-biglietti/

Il concerto del “Duo Lorca” è invece in programma sabato 9 aprile alle 16. Per informazioni e prenotazioni: http://www.sacromontedivarese.it/appuntamenti/concerto-per-il-giardino-di-casa-pogliaghi-577.html

www.casamuseopogliaghi.it