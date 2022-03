Il sogno del ritorno della Ferrovia della Valmorea arriva in TV su Italia 1

Testardi e appassionati. Ancorati al passato e decisi a seguire, letteralmente, i “binari” del tempo che fu, con un progetto che guarda al futuro e che loro non vogliono affatto abbandonare.

Gli Amici della Ferrovia della Valmorea da anni si impegnano per promuovere la rinascita della ferrovia in valle Olona: la loro instancabile attività di divulgazione questa volta è arrivata anche in televisione.

Questa sera, giovedì 10 marzo, infatti, saranno i protagonisti della trasmissione televisiva MAG, in onda su Italia 1 alle 19. Una notorietà improvvisa che ha fatto sorridere il presidente, Nicola Ferrari, e gli altri volontari del gruppo: «Siamo rimasti molto colpiti dall’interesse che la troupe televisiva di Mediaset ci ha dimostrato. Dopo l’articolo uscito sul Corriere della Sera, c’era tanta curiosità – anche a livello nazionale, non solo locale – in merito al nostro progetto e all’intenzione di far rinascere la storica linea ferroviaria. Abbiamo quindi accettato volentieri di farci intervistare, raccontando della Ferrovia della Valmorea, ma non solo: abbiamo dato spazio anche alla valle Olona, alle potenzialità del territorio: nella trasmissione, ad esempio, si mostrerà il bunker di Marnate e verranno presentati i Thunder Rising, che hanno girato un video musicale proprio sui binari della vecchia ferrovia e sulla nostra carrozza storica situata in valle a Castiglione Olona».

Tanta attesa, dunque, per la messa in onda del programma che Ferrari spera aiuti la loro causa: «Noi stiamo continuando con la raccolta firme, (la petizione su Change.org ha raggiunto 1670 firme) per domandare alle Autorità e a Trenord un serio impegno nei confronti di questo progetto. Sono anni che ascoltiamo promesse vane, siamo intenzionati a insistere, anche perchè vediamo in tante persone un forte interesse per le potenzialità legate al ritorno del treno».

Secondo Ferrari è il momento storico più adatto per affrontare il discorso: «Stiamo vedendo tutti cosa sta avvenendo con il caro benzina. Il treno è ecologico, ecosostenibile, toglierebbe traffico dalle nostre strade e soprattutto è un collegamento economico: con le tariffe del carburante che ci sono attualmente non farebbe che aiutare il territorio».

Per gli Amici della Valmorea, dunque, non si tratta solo un sogno nostalgico, ma di una possibile soluzione per tanti problemi, dal traffico al caro benzina. Un treno potrebbe aiutare? Loro dicono di sì, decisi a convincere anche i più scettici, questa sera anche dalla televisione.