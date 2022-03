La nuova base innovativa della mobilità urbana sostenibile? Sopralluogo del sindaco Davide Galimberti e dell’assessore Andrea Civati al possibile nuovo deposito del trasporto pubblico varesino, prende sempre più forma l’ipotesi di un trasferimento.

Galleria fotografica Sopralluogo all'ex sede Aspem: possibile futuro deposito dei bus di Varese? 4 di 6

Con l’avvio del nuovo gestore dell’igiene urbana, l’area di via Tintoretto attualmente utilizzata dal precedente gestore potrà diventare il luogo più idoneo per ospitare la flotta degli autobus e, grazie alla disponibilità degli spazi, potrà diventare un vero e proprio punto di raccordo per favorire la mobilità green con l’installazione dei sistemi di ricarica per la flotta dei bus sostenibili. Infatti i nuovi depositi del trasporto pubblico locale necessitano di impianti tecnologici (cabine elettriche o centrali ad idrogeno) per alimentare i bus. Oltre al servizio bus ci potrà essere una forte correlazione con gli aspetti energetici e della sostenibilità.

In questo modo inoltre la zona dell’ex Macello dove al momento è presente il deposito del trasporto pubblico potrà essere liberata e dare il via al progetto di riqualificazione.