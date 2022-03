Sottopasso, ciclopedonale e mozioni: si riunisce venerdì il Consiglio comunale di Tradate

Consiglio comunale ricco di temi quello convocato per venerdì 25 marzo a Tradate. Il consiglio, che si riunirà ancora a porte chiuse a causa delle precauzioni anti covid, si terrà in Sala consiliare con inizio alle 21 e potrà essere seguito in streaming sul sito istituzionale del Comune.

All’ordine del giorno alcuni temi relativi alle finanze comunali: saranno discussi l’adeguamento degli scaglioni dell’addizionale comunale Irpef per il 2022, il piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti con la determinazione delle relative tariffe, e variazioni di bilancio.

Corposa anche la parte relativa ai lavori pubblici. Si parlerà della realizzazione del percorso ciclopedonale lungo la provinciale 46 tra Venegono Inferiore e Tradate, del sottopasso ciclopedonale in via Treves e infine del Piano di edilizia residenziale convenzionata di via Giotto-via Tiziano.

Infine due mozioni – una sul caro benzina e una sulla guerra in Ucraina – e un’interrogazione del gruppo di minoranza “Partecipare sempre” sulla situazione dei cantieri in città.

Durante la seduta sarà discussa anche una modifica al regolamento del Consiglio comunale per regolamentare lo svolgimento delle sedute in modalità online.

Qui l’ordine del giorno completo