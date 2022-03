Spaccata nel negozio Gemme Bike di Casciago, rubate dieci bici anche elettriche

Sfondata la vetrina del negozio di biciclette Gemme Bike a Casciago. I ladri hanno portato via diverse biciclette e diverso materiale. Il blitz nella notte in via Vasche, a pochi passi da piazza Cavour. Con un’auto hanno sfondato la vetrina alle 3.30, sono entrati con la macchina all’interno del negozio (una Fiat Punto rubata poco lontano) e sono poi fuggiti via con la refurtiva a bordo di un secondo mezzo, un furgone.

Galleria fotografica furto biciclette a Casciago 4 di 5

Il proprietario del negozio è stato chiamato all’alba e non appena arrivato ha trovato l’entrata scardinata, i vetri a terra e l’auto all’interno: ha avvertito le forze dell’ordine e anche il sindaco Mirko Reto è arrivato sul posto nella mattinata di martedì 29 marzo: «In piazza ci sono le telecamere, il mezzo è stato sicuramente ripreso e le forze dell’ordine stanno facendo le verifiche del caso», spiega il primo cittadino casciaghese.

I ladri sono stati ripresi anche dalle telecamere interne del negozio. 10 le biciclette rubate, quasi tutte elettriche, alcune nuove, altre di clienti in riparazione. Tre le persone in azione, per un colpo velocissimo: tra la spaccata e la fuga ci hanno messo un minuto e mezzo.

«È la prima volta che succede, sono aperto dal 2015 – spiega Federico Gemme, il titolare del negozio specializzato nelle due ruote -, ora devo tenere chiuso, almeno finché non ho la porta. Il danno? Oltre alla vetrata e all’ingresso, c’è il valore (notevole) delle bici: devo ancora fare una stima precisa, ma siamo sulle decine di migliaia di euro. Sono assicurato, ovviamente, ma è una notevole seccatura».