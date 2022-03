Spazio Otium ospita la mostra collettiva sul tema “Terra”

Sì aprirà sabato 2 aprile alle ore 17 la collettiva sul tema “Terra” presso lo spazio Otium di via Patrioti 35 a Fagnano Olona. Esporranno le loro opere gli artisti Diana Aramini, Francesco Calcara, Filippo D’Angelo, Monica Della Terza e Gabriele Betti, Beatrice Conte e Matteo Simbula, Samuele Gadda, Giorgio Gigli, Laura Masarati, Cassandra Piazza, Sciara.

La mostra rientra nel progetto Otium Art&More, promosso dall’associazione Otium- Arte Pedagogica con la direzione artistica di Marina Comerio e il patrocinio non oneroso del comune di Fagnano Olona. Per la prima volta la mostra si aprirà alle scuole di Fagnano Olona con due appuntamenti speciali settimanali interamente riservati ai bambini. Il tema, come sempre, sarà letto e trattato sotto diversi punti di vista, senza mai perdere, però, l’attenzione sul futuro del nostro pianeta, sull’appartenenza al territorio e sulla narrazione delle proprie origini.

Sabato 9 aprile alle ore 17.30 andrà in scena “Tutti su per Terra”, letture animate per bambini dai 3 ai 99 anni a cura dell’associazione Otium-arte pedagogica e con le musiche di Francesco Negrisolo. Per partecipare alla lettura animata è necessaria la prenotazione scrivendo a otiumartepedagogica@gmail.com.

Questa collettiva, come le precedenti, sarà l’occasione per immergersi nella bellezza, lasciarsi cogliere dallo stupore e dalle riflessioni che scaturiscono dal dialogo silenzioso, ma carico di significati, tra le opere degli artisti. L’ingresso è gratuito esibendo il Green Pass Rafforzato.

Orari: sabato 2 aprile 17-20. Domenica 3 aprile 10-12/16-18. Sabato 9 aprile 10-12/17-20. Domenica 10 aprile 10-12.