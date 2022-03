Sport e Natura, cultura e solidarietà: a Varese il grande appuntamento è con la EcoRun

Manca sempre meno alla terza edizione della EcoRun, la manifestazione che unisce sport e natura, cultura e solidarietà. Come nei due precedenti, l’evento non sarà solo podistico, ma ci saranno tante altre sfaccettature che renderanno anche quello del 2022 un appuntamento da non perdere.

I primi eventi saranno di natura culturale, con le conferenze tematiche di venerdì 8 aprile in Camera di Commercio.

Sabato 9 l’allestimento dello Sport Village in piazza Monte Grappa e vie limitrofe. Ci saranno diverse società sportive cittadine, dal rugby allo sport paralimpico, ma anche tutte le realtà partner, dall’Associazione Nazionale Carabinieri alla Famiglia Bosina e Legambiente. Tante altre le attività in programma, compresa la visita alla Torre Civica e gli itinerari con le Guide per gruppi a Villa Panza, ai Giardini Estensi.

Domenica spazio alle corse ma anche la novità di quest’anno: la musica. «Lo facciamo per i giovani – spiegano gli organizzatori -, che dopo due anni hanno bisogno di nuovi stimoli per affrontare le fragilità. Il contest musicale inizierà sabato e si concluderà la domenica con l’esibizione della band emergente e anche della Fran e i pensieri Molesti, che saliranno sul palco del Concerto del I Maggio a Roma».

Tornando alle corse, saranno cinque le possibilità che avranno proprio il Municipio varesino come punto di partenza. Quattro di corsa e una – in collaborazione con Fiab Ciclocittà – in bici.

Due le proposte per i runner più esperti, che avranno anche il riconoscimento ufficiale della Fidal (Federazione di Altetica Leggera): la 20 km e la 10 km; La 10 km avrà anche una parte non competitiva per gli amanti del podismo ma anche delle camminate: una lunga passeggiata per la Città Giardino pensata per famiglie e amici. L’ultima proposta sarà la 5 km non competitiva: una passeggiata più breve, a passo libero, per godersi tutte le bellezze e il verde della città.

Per gli appassionati su due ruote invece si potrà partecipare a una biciclettata organizzata da Fiab con un itinerario completamente immerso nella natura.

Palazzo Estense ha ospitato la conferenza stampa di presentazione. Il presidente Giuseppe Micalizzi è stato il primo a prendere parola: «La EcoRun è un evento solidale, green, vivace ed eclettico. La terza edizione tiene fede al suo sottotitolo: “La festa dell’ecologia e dello sport”. L’iniziativa è nata perché la corsa è la nostra passione, ma quando si corre in mezzo al traffico fa male; da qui l’idea di chiudere il centro storico e spera possa essere la prima di altre occasioni a traffico zero. Allarghiamo il tiro a tutto lo sport varesino e tante sono le associazioni che hanno accettato il nostro invito al nostro sport village di piazza Monte Grappa, anche la Fisdir con la Polha. Non mancherà la cultura con le passeggiate guidate e un ciclo di conferenze sul tema ambiente. I giovani avranno un contest a gruppi emergenti e un concertone per chiudere la festa. Costante anche l’attenzione a livello solidale: ci siamo proposti di aiutare il Centro Gulliver, una sinergia ormai consolidata, ma anche la sezione varesina della Ail, l’associazione contro la leucemia. Vogliamo uscire dalla frenesia quotidiana per amare a apprezzare la nostra Città Giardino».

Il vicesindaco Ivana Perusin ha commentato: «Abbiamo pensato che questa potesse essere una festa per tutta la città, un momento di aggregazione, divertimento ma anche un’opportunità da sfruttare. Abbiamo pensato di coinvolgere i commercianti del centro storico con il distretto del Commercio: suggeriamo loro di tenere aperto la domenica perché la città sarà chiusa al traffico e per essere più vicini a questa iniziativa abbiamo preparato a fiori che verrano donati dai commercianti ai clienti di quella giornata. Questo è solo un primo passaggio: quest’anno ci saranno diverse iniziative sportive e culturali, dal canottaggio al ciclismo, ed è importante che i commercianti aderiscano a queste iniziative e si faccia rete in occasione di questi grandi eventi».

Nicoletta San Martino, assessore alla Tutela Ambientale: «È una festa per la città, ecologica. Il nostro assessorato è attento a questo aspetto, per questo abbiamo voluto coinvolgere per la giornata dei ragazzi volontari che parteciperanno alle passeggiate illustrando le bellezze della città».

L’assessore allo sport del Comune di Varese Stefano Malerba ha chiuso il giro dell’Amministrazione: «Grazie a questo gruppo di matti che ha pensato a questa cose che mette insieme cultura, ecologia e sport. Era un progetto visionario e loro sono riusciti a concretizzare un progetto splendido, mandando il messaggio che il benessere di una persona passa non solo dal movimento ma anche da cultura e ambiente. Ringrazio davvero gli organizzatori; serve visione e un po’ di follia. Questa può essere la città dello sport? Sì, se si riesce a collaborare con l’amministrazione con progetti così importanti».

Uno dei partner storici della manifestazione è il Centro Gulliver, rappresentato alla conferenza dal presidente Emilio Curtò: «Già da qualche anno è iniziata questa collaborazione, un binomio tra sport e solidarietà che non è una novità, ma che si contraddistingue perché oltre a sport e coltura la EcoRun è volontaria della solidarietà: fa parte di un progetto di Gulliver che vuole . Molti degli organizzatori di questa manifestazione hanno allenato i nostri ospiti mettendosi a servizio in prima persona».

Cristiano Topi, presidente della Sezione Ail di Varese, sarà presente con la sua associazione: «Per me l’EcoRun non è un appuntamento per la corsa, ma un gesto d’amore per la nostra città. Non ho mai visto un evento così da anni. Noi ci saremo molto volentieri, personalmente cercherò di fare quante più attività possibili. Le associazioni come la nostre permettono ai nostri dottori di fare progetti in breve tempo e non nel giro di anni. Nella cura di questi tumori il 75 per cento delle persone colpite ha la possibilità di guarire: questa è la ricerca e la base della nostra attività. Il weekend prossimo saremo in piazza per la consueta vendita delle uova di Pasqua, vi aspettiamo».

Daniele Marzagalli dell’istituto “Newton” di Varese ha accettato anche quest’anno di collaborare con la EcoRun: «Siamo partner di questa manifestazione dallo scorso anno e abbiamo diversi insegnanti che si mettono a servizio. Il nostro obiettivo come scuola è formare la nuove generazioni e per questo siamo ben contenti di essere al fianco di questo evento su più piani, collaborando sotto diversi aspetti».