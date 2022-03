Sportine solidali per contribuire all’acquisto di un’ambulanza “speciale” per la CRI di Luino

Le piastrelline realizzate all’uncinetto questo inverno da diverse realtà del territorio per creare l‘Albero di Natale delle Associazioni, sono state “ri-lavorate“ per dare vita a piccole e grandi sportine solidali.

A promuovere il “riciclo” di queste, la Banca del Tempo di Luino. I suoi associati, con costanza e dedizione, si sono trovati per cucire insieme questi quadrotti, facendo “sbocciare” al loro interno un bel fiore, realizzato anch’esso all’uncinetto.

Arriva la primavera e con lei anche queste nuove sportine solidali, che si possono trovare da: Cerutti e Pozzi, Erbolaio, Montagna merceria, Ekonè bar&shop, Jouè Club, I segreti del Caffè e Vanity Style (Cremenaga). Con una minima offerta si potrà contribuire all’acquisto di un’ambulanza “speciale” per la Croce Rossa Italiana comitato di Luino e Valli.

«L’iniziativa della Banca del Tempo si inserisce in un progetto più ampio che la Croce Rossa di Luino ha voluto prefiggersi quest’anno. – racconta Pierfrancesco Buchi, presidente della CRI di Luino – Tre sono gli obiettivi: l’acquisto di un automezzo che permetta il trasporto di persone che non necessitano di essere “barellate”, un’ambulanza per il trasporto di persone che necessitano di rimanere distese e, in ultimo, un’ambulanza “speciale” che abbia un sistema di biocontenimento, così da garantire sicurezza agli operatori durante il trasporto di persone affette dal Coronavirus o con particolari criticità. Mi sembra doveroso – conclude Buchi – investire sui servizi per la nostra comunità, che ci ha sempre dimostrato molto».