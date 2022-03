Stampa logo su maglietta: come promuovere il proprio brand

Tra i metodi più efficaci e diffusi per la promozione di un brand, vi è quello della stampa del logo su maglietta.

È una soluzione cui fanno affidamento anche i marchi più famosi al mondo, nonchè aziende che operano in ogni tipo di settore, soprattutto in occasione di eventi dal particolare impatto mediatico.

All’interno di una strategia pubblicitaria ampia e ben concepita dunque, le magliette personalizzate consentono di rafforzare l’identità visiva di un brand e di renderlo diverso dagli altri.



Perché scegliere la stampa logo su maglietta?

Di solito una t-shirt dal design accattivante viene indossata con piacere tutto l’anno, andando così a mostrare ad una moltitudine di persone il nostro logo impresso sopra.

Per questo le magliette rappresentano da sempre uno dei più importanti gadget aziendali, una risorsa in grado di offrire un importante riscontro in termini di visibilità e riconoscibilità del marchio.

Una maglia da personalizzare è dunque a tutti gli effetti un importante strumento di marketing, il cui mezzo di diffusione è proprio l’essere umano.

Tra l’altro lo spazio a disposizione su una maglietta per poter imprimere il proprio logo o testo personalizzato è alquanto ampio, dunque si può pensare anche di inserire una immagine grande o slogan particolare.

Un altro vantaggio non indifferente del ricorrere alla maglia da personalizzare è che si riesce ad usufruire di prezzi interessanti sia per grandi ordini che per piccoli quantitativi.

In quale occasione ricorrere ad una maglia da stampare?

Le aziende ricorrono ad esempio alle magliette da stampare quando entrano nel mercato e desiderano farsi conoscere, oppure per pubblicizzare un prodotto o servizio in particolare.

C’è poi il caso di chi ricorre alle magliette personalizzate per fidelizzare ulteriormente la clientela ed aumentare così la fiducia nel marchio.

Ci sono poi aziende che desiderano invece ampliare la propria clientela e sfruttano per questo eventi di settore e fiere per fare un omaggio al pubblico sfruttando la stampa del logo su maglietta o gli altri gadget personalizzati di Camaloon.

Da non dimenticare inoltre l’uso aziendale che è possibile fare di questo prodotto: una maglia da stampare con logo e colori aziendali è infatti perfetta da far indossare ai dipendenti quando lavorano a contatto con il pubblico.

Indossare tutti la stessa divisa mostra infatti senso di appartenenza ed eleganza, ma soprattutto è sinonimo di ordine e professionalità.

In che modo la stampa del logo su maglietta può aiutare il mio brand?

Le magliette personalizzate ti aiutano a connetterti emotivamente con il pubblico cui ti rivolgi e ad instaurare un rapporto di fiducia dal quale puoi trarre grandi vantaggi.

Inoltre un altro grande beneficio delle magliette personalizzate è quello di riuscire a destare interesse verso il tuo marchio, dunque nei confronti dei prodotti o servizi che offri. Il logo o slogan che avrai deciso di stampare sulle magliette sarà infatti in grado di suscitare curiosità in chi osserva, lasciando una impressione duratura nella mente.

Tutto ciò si traduce in una grande riconoscibilità del brand, ed è proprio questo ciò che di speciale può offrire alla tua azienda una maglia da personalizzare.

Ricorda sempre che più un marchio è riconoscibile, più diventa familiare. Per questo viene preferito nel momento in cui bisogna prendere una decisione d’acquisto.

Ulteriori vantaggi delle magliette personalizzate per la tua azienda

Oltre ai citati benefici relativi ad una maggiore fiducia e all’interesse generale verso il tuo marchio, ci sono anche altri vantaggi collaterali da non sottovalutare se deciderai di utilizzare le magliette personalizzate per promuovere il tuo brand, come segue:

Aumento dei profitti : i clienti saranno disposti a pagare di più per avere i tuoi prodotti; aumenteranno di conseguenza le vendite e potresti pensare di ritoccare verso l’alto il prezzo per avere un miglior margine di guadagno.

: i clienti saranno disposti a pagare di più per avere i tuoi prodotti; aumenteranno di conseguenza le vendite e potresti pensare di ritoccare verso l’alto il prezzo per avere un miglior margine di guadagno. Acquisizione di clienti di alto valore : un brand che raggiunge in maniera capillare il suo pubblico, anche attraverso la stampa del logo su maglietta, esercita un forte ascendente sui clienti attirando in particolare quelli di valore.

: un brand che raggiunge in maniera capillare il suo pubblico, anche attraverso la stampa del logo su maglietta, esercita un forte ascendente sui clienti attirando in particolare quelli di valore. Maggiore confidenza con il brand : gli utenti che adoperano i tuoi prodotti personalizzati solitamente interagiscono maggiormente con la tua azienda, attraverso tutti i canali disponibili.

: gli utenti che adoperano i tuoi prodotti personalizzati solitamente interagiscono maggiormente con la tua azienda, attraverso tutti i canali disponibili. Immagine affidabile e sicura : grazie alle magliette personalizzate con il tuo logo è possibile far percepire agli utenti il tuo brand come “sicuro” e maggiormente meritevole di fiducia.

: grazie alle magliette personalizzate con il tuo logo è possibile far percepire agli utenti il tuo brand come “sicuro” e maggiormente meritevole di fiducia. Un’esperienza unica: indossare un capo personalizzato regala un’esperienza unica e piacevole al cliente, migliorando la sua percezione del marchio ed il coinvolgimento futuro.

Certamente adesso non avrai più dubbi sull’efficacia delle magliette personalizzate quale strumento di marketing per la crescita del tuo brand. Crea diversi modelli e stupisci i tuoi clienti!