Sterpaglie in fiamme alla Folla di Malnate, vigili del fuoco al lavoro

Ancora fiamme a Malnate. Dopo il grosso incendio boschivo di febbraio e l’episodio ai piedi della chiesetta San Matteo di settimana scorsa, oggi – lunedì 7 marzo – hanno preso fuoco delle sterpaglie in località Folla, in via Fiume, verso le ore 17.30.

Ancora da capire quali sono state le cause, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese con un’autobotte e hanno rapidamente spento il rogo, che si è sviluppato solo per pochi metri quadri.