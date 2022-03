“Strade pulite” in campo a Luino, raccolti dieci sacchi di rifiuti

“Strade pulite” in campo a Luino, per una giornata di raccolta dei rifiuti nella giornata di sabato 19 marzo, festa del papà. Come raccontato sulla loro pagina Facebook, i volontari si sono occupati dei circa 500 metri di via Vittoria, dal semaforo del cantiere fino alla rotonda per Fornasette, parco, parcheggio e aree verdi comprese. Nella giornata sono riempiti 10 sacchi e recuperata anche una ruota completa d’auto dal lago.

Il post continua: “Un immenso grazie ai giovanissimi Maya, Melissa, Tobia e Tommaso, a Monica, Stefania, Alessandra, Serena, Alice, Roberta, Stefania, Fabiola e Noelia a cui dobbiamo anche fare i super complimenti per aver conseguito con ottimi voti la Laurea in Ingegneria Ambientale e Damiano”. E infine: “Un ringraziamento anche alla Amministrazione di Luino che ha messo a disposizione un agente di Polizia Locale per la sicurezza del gruppo”.