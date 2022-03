Una strana coppia per un delitto: Dapporto e Fassari in scena al Pasta di Saronno

Al Teatro di Saronno una commedia che con ironia e precisione riesce a farsi largo tra la frenesia e le preoccupazioni che accompagnano il nostro presente, per prenderci per mano e farci trascorrere una serata divertente e leggera eppure non superficiale

Disposti a tutto pur di mantenere le apparenze: sono i protagonisti del nuovo spettacolo di Andrée Ruth Shammah, Il delitto di via dell’Orsina di Eugène Labiche, in scena al Teatro Giuditta Pasta di Saronno sabato 26 marzo alle ore 21:00 e in replica domenica 27 marzo alle ore 15:30.

Due uomini si risvegliano nello stesso letto, con le mani sporche e le tasche piene di carbone, sicuri di essere coinvolti nell’omicidio di una carbonaia. Uno è ricco, nobile, elegante; l’altro rozzo, volgare, proletario. I due devono fare i conti con quello che credono di avere fatto.

L’opera originariamente ambientata nella Francia di fine Ottocento è stata ricontestualizzata nell’Italia pre-fascista. Un allestimento curato nei minimi particolari con le scene di Margherita Palli, i costumi di Nicoletta Ciccolini e le luci di Camilla Piccioni.

Una commedia particolare a tratti simile ad un vaudeville che vira verso un noir in tensione comica. Un atto unico che corre spedito tra colpi di scena, molti pasticci e parecchi guai, soprattutto per i due protagonisti, interpretati da Massimo Dapporto e Antonello Fassari.

Un grande lavoro di regia, quello della Shammah, che si presta a molteplici piani di lettura: la satira sociale, i rapporti uomo donna e soprattutto il conflitto fra essere e apparire. La cosa più importante per i protagonisti sono appunto le apparenze. Non chi essi siano veramente, ma chi sono per gli altri.

Una commedia che, con la sua ironia e la sua precisione, riesce a farsi largo tra la frenesia e le preoccupazioni che accompagnano il nostro presente, per prenderci per mano e farci trascorrere una serata divertente e leggera eppure non superficiale.