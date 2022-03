Sul cielo del Varesotto la sabbia del Sahara

Quella sabbiolina sulla vostra auto viene da lontano: dal Sahara. La bassa pressione sull’entroterra algerino e le correnti hanno sollevato il pulviscolo e lo hanno trasportato per migliaia di chilometri. Nei giorni scorsi è transitato sopra la Svizzera, ed ora ha passato le Alpi ed è arrivato sino a noi.

Il giorno clou dovrebbe essere proprio oggi, venerdì 18 marzo, ma non è detto che il cielo del Varesotto si colori di giallo ocra: «Il passaggio della sabbia sahariana è in corso – spiega Paolo Valisa, del Centro Geofisico Prealpino – ma si noterà poco. Le condizioni meteorologiche non consentono di osservare il cambiamento di colore del cielo o delle nuvole. Si coglie di più quando piove, perché la sabbia resta nel precipitato, oppure quando il sole è radente, quindi all’alba o al tramonto».

Quel che è certo che non sarà un evento come quello che si registrò lo scorso anno, a febbraio: «La caliggine provocata dalla permanenza di polvere sahariana che ha raggiunto il Nord-Italia il giorno 22 febbraio del 2021, è restata nell’atmosfera per una settimana, a causa della stagnazione atmosferica del forte anticiclone africano.

(Foto Paolo Valisa – Centro Geofisico Prealpino – giorno 25 febbraio da Campo dei Fiori verso il San Martino)

La polvere non si vedrà come lo scorso anno ma si sta depositando a terra e resterà nell’aria per qualche giorno, unendosi – spiega ancora Valisa – alle polvere sottili antropiche, insomma quelle causate da auto e riscaldamento.