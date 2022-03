Sulle orme degli antenati. Il Cai di Busto Arsizio rievoca la prima gita del 1922

In occasione dei cento anni del Club Alpino Italiano di Busto Arsizio domenica è stata organizzata una rievocazione storica della prima escursione del Cai Busto Arsizio fatta nel 1922, salendo al Monte Orsa e al Monte Pravello.

La gita, con abiti e strumenti d’epoca, è iniziata in treno da Busto Arsizio a Bisuschio, quindi il gruppo composto da un centinaio di persone è salito al Monte Orsa, poi su al Monte Pravello e infine è sceso a Porto Ceresio per prendere il treno diretto a Busto Arsizio.

Congiuntamente al CAI di Gallarate e al CAI di Busto Arsizio, quasi 100 persone hanno affrontato il percorso di 17km e 720mt di dislivello per ripercorre questo primo storico percorso affrontato dai loro antenati.

«Abbiamo voluto rendere loro omaggio, riproponendo l’escursione, effettuata cento anni fa, (11 Giugno 1922). Come allora, abbiamo raggiunto il punto di partenza per l’ escursione in treno, alla stazione di Bisuschio-Viggiù. A quell’escursione, come ci ricordano le cronache del tempo, parteciparono 60 soci, tra cui un “Grazioso stuolo di signorine” guidati dal primo presidente della sezione, Piero Monaco. La meta, oltre al valore storico per la nostra sezione, lo è anche per l’itinerario, che si svolge tra i camminamenti e le fortificazione della Linea Cadorna. Il percorso segue per un tratto la strada per il colle Sant’Elia, in seguito per sentiero si tocca il Monte Orsa (998 m) ed infine il Monte Pravello (1015 m) la nostra meta. Con un percorso ad anello, la discesa è stata eseguita seguendo le indicazioni per Porto Ceresio con ritrovo alla stazione, dalla quale sempre in treno si è fatto ritorno a Busto Arsizio» – racontano gli organizzatori sulla loro pagina facebook.