Sviluppo sostenibile: la Provincia di Varese presenta nuovi progetti a bandi nazionali ed internazionali

La Provincia di Varese, nell’ottica di valorizzare le proprie esperienze di punta nel campo dello sviluppo sostenibile, svolge un lavoro pressoché costante di ricerca di opportunità, di networking e di progettazione coordinata con il territorio.

Proprio in questo ultimo mese, l’Ente ha partecipato alla candidatura di ben tre progetti a bandi di finanziamento di livello nazionale ed internazionale.

In particolare:

– Green School Italia: sulla base dell’esperienza di successo regionale del programma di educazione allo sviluppo sostenibile made in Varese denominato Green School, la Provincia di Varese con l’indispensabile collaborazione del CAST, dell’Università degli Studi di Varese, di Agenda21Laghi (membri del Comitato Tecnico Scientifico Green School) ed un partenariato con altri nove soggetti italiani, ha candidato come capofila questo progetto al bando “Educazione alla cittadinanza globale” dell’Agenzia Italiana alla Cooperazione allo Sviluppo con lo scopo, qualora dovesse essere finanziato, di sperimentare e diffondere il programma Green School in altri territori italiani in particolare nel Lazio (Città Metropolitana di Roma), Sardegna (Città Metropolitana di Cagliari), Toscana (Città di Livorno) e Valle d’Aosta. Tra gli enti capofila dei progetti candidati (circa quaranta) la Provincia di Varese è l’unica provincia italiana che ha presentato un progetto;

– Green it up: un progetto dell’Istituto Oikos in cui Provincia di Varese è partner insieme ad altri soggetti italiani con lo scopo, qualora dovesse essere finanziato, di sviluppare azioni collettive della comunità civile di cura del nostro territorio ed in particolare della biodiversità e delle risorse naturali;

– “Ticino Landscape Restoration Initiative: a new balance between people and nature from the Alps to the Apennines”: candidato da Istituto Oikos al programma ELP “Endangered Landscape Programme” con un partenariato ricco di Enti, Associazioni e Università italiani e svizzeri, il progetto ha lo scopo di riqualificare il corridoio ecologico del Ticino che collega Alpi e conservazione a lungo termine di habitat e specie animali e vegetali in pericolo. Si lavorerà dunque sulla governance transnazionale del territorio, sul mantenimento dei servizi ecosistemici in sinergia con le attività umane sostenibili, e su azioni concrete su habitat e specie. Ad esempio, in caso di finanziamento, Provincia di Varese interverrà in località “Sabbie d’Oro” in Comune di Brebbia, parte della ZPS “canneti del lago Maggiore”.

Queste attività sono state implementate grazie ad un lavoro di rete fatto con tutti i partner dei progetti citati, ma anche grazie al lavoro delle strutture interne alla Provincia di Varese che da anni operano nell’attuazione progetti di sviluppo sostenibile locale.