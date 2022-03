Il parco di Swissminiatur a Melide riapre per la festa del papà

Il 19 marzo 2022 apre nuovamente al pubblico Swissminiatur di Melide in Canton Ticino. In occasione della Festa del Papà tutti i padri accompagnati dai propri figli entreranno gratis.

Swissminiatur è un museo all’aperto, dove si possono ammirare i più importanti edifici e mezzi di trasporto svizzeri in scala 1:25. Un viaggio attraverso tutta la Svizzera nel giro di un’ora.

Il parco si estende su una superficie di 14’000 metri quadrati, dove si possono ammirare gli oltre 128 modelli in scala 1:25 dei più famosi edifici e monumenti della Svizzera. Fra le miniature presenti, riprodotte fedelmente nei minimi dettagli, si trovano famosi edifici come il Castello di Rapperswil, il Castello di Chillon e i Castelli di Bellinzona, il Palazzo Federale di Berna e la Piazza Grande di Locarno. Inoltre una rete di 3’560 m di ferrovie in miniatura si snoda attraverso il parco e 18 treni corrono sui binari, attraversano i ponti e si fermano alle stazioni, mentre i battelli solcano i laghi, le funivie e le funicolari salgono e scendono dalle montagne e le automobili corrono sull’autostrada. Il parco Swissminiatur è stato inaugurato nel 1959 e nel 2019 ha festeggiato il 60esimo anniversario di fondazione.

Info