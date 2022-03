Tamponamento in A8 tra lo svincolo di Pedemontana e Busto Arsizio

A circa un’ora dal ribaltamento che ha causato lunghe code tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese (leggi qui), un altro incidente è avvenuto in A8, questa volta in direzione Milano tra lo svincolo di Pedemontana e Busto Arsizio.

Più autovetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento nella corsia centrale dell’autostrada e anche in questo caso il traffico ha subito dei disagi.

Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale sanitario, che ha curato due persone ferite e le ha trasportato in ospedale in codice verde, senza quindi ferite di grave entità.