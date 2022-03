Tanta voglia di buon cinema, il cineforum di Azzate fa il pieno di pubblico e rilancia

Che ci sia tanta voglia di tornare al cinema lo dicono i numeri. Almeno per quanto riguarda il Castellani di Azzate. Una sala piccola, con le poltrone di velluto rosso che ricordano i cinema degli oratori. Di fatto quello è, visto che è la curia ad occuparsi della gestione degli spazi, ma la programmazione l’ha resa un punto di riferimento per la cultura varesina dell’intera provincia.

«Al ciclo di cineforum che si è appena concluso hanno partecipato in media 110 persone a serata, che per un paese è un bel risultato – spiega Alessandro Leone regista e critico cinematografico che introduce e commenta i film della programmazione, decisi con il team di Filmstudio90 – In alcune serate ci sono state anche 190 persone. È questo che ci ha spinto a pensare ad un secondo ciclo di film ed ad un nuovo cineforum».

La cosa che sorprende è proprio il fatto che i film proiettati si potrebbero classificare come “di nicchia”, niente di commerciale ed è quello che ha attirato un pubblico esigente: «Sono tutte persone che non vogliono solo vedere un buon film, ma hanno voglia di chiacchierare di cinema. Quando la proiezione si conclude si fermano a parlare con me – continua a Leone – ci scambiamo opinioni, approfondiamo i vari aspetti di quel che abbiamo visto. È questo il valore aggiunto del cineforum».

E venerdì 1° aprile, parte la seconda edizione del cineforum: «Il gruppo di volontari del Cinema Castellani di Azzate, che dobbiamo ringraziare di cuore, ha deciso di raddoppiare con una rassegna di altri 5 film- dice ancora Alessandro Leone – Non potevamo non ripartire con il più bel film sul cinema dell’ultima stagione, ovvero lo splendido Ennio. Giuseppe Tornatore costruisce un ritratto indimenticabile del grande maestro Morricone, riconosciuto universalmente in Italia e all’estero. Un film poetico, capace di restituirci il nostro paese attraverso la musica, dalla canzonetta alle opere per il cinema. Un regalo da gustare minuto dopo minuto. Un film per sognare e denso di memoria».

Il biglietto d’ingresso costa 4,50 e l’inizio delle proiezioni è alle 21

Questo il programma completo che vede venerdì 8 il fresco premio Oscar “Drive my car”, il 22 aprile “Stringimi forte”, il 29 aprile premio Oscar alla sceneggiatura “Belfast”, il 6 maggio il film più acclamato dell’anno “Licorice Pizza”.

Non è prevista invece, per ora, la ripresa della programmazione tradizionale durante i week-end. Bambini e famiglie dovranno aspettare ancora un po’ per tornare al cinema “dietro casa”.