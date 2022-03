Tanti pacchi e tanta solidarietà verso il popolo ucraino da Casciago, Luvinate, Comerio e Barasso

Una grande quantità di materiale, confezioni, abiti, vestiti, prodotti alimentari, medicinali e tanto altro, donati dai cittadini di Comerio, Barasso, Luvinate e Casciago nel weekend di sabato 12 e domenica 13 marzo per aiutare la popolazione ucraina.

Una grande macchina della solidarietà, coordinata da Protezione Civile Valtinella, amministrazioni comunali, comunità pastorale Sant’Eusebio e Caritas di Varese, cui i pacchi verranno recapitati per poi essere portati al confine tra Ucraina e Polonia, dove si stanno organizzando gli aiuti per la popolazione in fuga dalla guerra, oltre ad essere assegnato alle persone, soprattutto donne e bambini, già arrivati in queste settimane sul territorio grazie alla rete di solidarietà che si è attivata fin da subito.

«In ogni pacco portato, siamo convinti ci sia anche un pensiero di speranza di vicinanza e solidarietà – commentano i volontari guidati dalla coordinatrice del gruppo intercomunale di Protezione Civile Valtinella Rosalba Altieri -. Anche noi ci abbiamo messo il cuore, nel nostro piccolo».

