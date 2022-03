Tennis le Bettole, online il bando per la riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo

E’ online il bando dedicato alla riqualificazione e gestione del Tennis Le Bettole. L’intervento di riqualificazione prevede una serie di opere volte a rendere più moderna e funzionale la struttura.

Ad esempio nel bando sono indicati, ai fini della riqualificazione, interventi come la rimozione del container al momento adibito ad uso bar e uffici; la realizzazione di nuovi spogliatoi o la riqualificazione di quelli esistenti; la sostituzione di un pallone pressostatico e il rifacimento della copertura della tensostruttura in legno lamellare; la manutenzione dei campi da gioco esistenti con la possibilità di trasformazione di alcuni in campi per discipline sportive gestite dalla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.). Inoltre sono previsti lavori di sistemazioni esterne, con interventi impiantistici ed illuminazione esterna.

L’operatore potrà essere libero di proporre una diversa soluzione tecnico-gestionale che preveda anche l’inserimento di ulteriori attività, mantenendo comunque come funzionalità prevalente quella del tennis.

«Attraverso questo bando l’obiettivo è quello di legare la gestione del Tennis Le Bettole a una riqualificazione della struttura – spiega l’assessore allo Sport Stefano Malerba – con l’intento di renderla un polo dedicato al tennis e inserirlo nei circuiti nazionali della disciplina sportiva, anche in ragione della forte attenzione che questo sport sta riscuotendo. Siamo convinti che con il nuovo Palaghiaccio, i cui lavori sono in fase di ultimazione, vi è la possibilità di formare una vera cittadella dello sport grazie a impianti rinnovati e innovativi».

Oggetto di valutazione sarà il progetto tecnico, il modello gestionale, la bozza di convenzione e il piano economico finanziario. Le proposte dovranno pervenire al Comune di Varese entro le ore 12,00 del 9 maggio 2022. La commissione procederà in seduta pubblica convocata per il giorno 10 maggio 2022 in sala riunioni CUC in via Sacco 5 all’apertura dei plichi pervenuti e alla verifica formale della documentazione presentata. Tutti i dettagli sono sul sito web del Comune di Varese.