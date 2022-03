Terza vittoria per la Pro Patria di Mister Sala: “Merito dei ragazzi”

Nove punti in una settimana per la Pro Patria, che dopo Giana Erminio e Fiorenzuola supera anche il Renate. Mister Massimo Sala attribuisce il merito di questo exploit ai suoi giocatori: «Abbiamo lavorato bene, ci siamo impegnati e i ragazzi hanno dato tutto. Complimenti a loro perché questo è il frutto degli allenamenti e il loro mettere a disposizione l’io per il noi. Quando tutti lottano per un obiettivo i risultati vengono. Abbiamo giocato contro un’ottima squadra, hanno grandi valori e tanta qualità. Bravi i nostri giocatori a essere resilienti nei momenti difficili perché la situazione era diventata complicata. Hanno tenuto alta la tensione tutta la settimana e affrontato le tre partite con la stessa identica concentrazione. Chi è entrato lo ha fatto con la testa giusta perché ha lavorato bene durante la settimana. Da martedì pensiamo al Seregno».

Luca Bertoni è rientrato nel motore della Pro e i risultati ne hanno giovato: «È stata una vittoria importante e di squadra. Abbiamo fatto quello preparato in settimana e si somma alle altre due vittorie. Ora bisogna continuare a migliorare perché la strada è ancora lunga e bisogna stare sul pezzo. Mantenere l’equilibrio è fondamentale, durante l’arco di una partita sappiamo esserci momenti difficili ma dobbiamo affrontarli uniti e compatti. Stare fuori è una sofferenza, a maggior ragione se la squadra passa delle difficoltà. Ora sto meglio e sono contento».