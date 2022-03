Ti senti anche tu sulle montagne russe? La risposta alle paure degli investitori

Montagne russe: mai metafora è stata così adeguata per definire l’andamento dei mercati finanziari in questo momento segnato dal conflitto in Ucraina. Ribassi e rialzi senza sosta, nessuna direzione e molta paura.

Sono tanti i dubbi degli investitori. Come fare la scelta opportuna in questo momento di grande volatilità?

Nel giro di 20 giorni sono saltati parametri fondamentali che dovrebbero guidare ad un investimento consapevole: diversificazione, orizzonte temporale, selezione di prodotti, business consolidati e aziende solide.

Il disorientamento è totale, proprio come era successo due anni fa con l’esplosione del Covid-19. Ancora una volta dubbi, perplessità, timori e domande.

Liquidità da investire, azioni da incrementare, acquisto di immobili, come gestire i propri portafogli in questo momento? Azioni, Bund, oro o mattone? Su cosa muoversi?

Sicuramente bisogna affidarsi a consulenti esperti che possono fornire linee guida a cui attenersi. Il comparto assicurativo da sempre schierato per fornire sicurezza e serenità ai propri Clienti è senz’altro in prima linea.

E infatti buone notizie arrivano dalle gestioni separate assicurative che hanno avuto un rendimento medio del 2,45% nel 2021, dato che è rimasto mediamente stabile.

Forse difficilmente riusciranno a battere l’inflazione ma questo è un problema comune a tutto il mercato!

Rimanendo in casa Generali, la Gestione Separata Gesav, costituita nel 1979, è la prima Gestione Separata rivalutabile del mercato italiano. Con oltre 40 miliardi di euro gestiti si classifica oggi per dimensione tra le prime Gestioni separate in Italia.

Grazie ad essa in tutti questi anni i risparmi dei clienti sono stati tutelati e protetti attraversando tutte le crisi economiche e finanziarie degli ultimi 30 anni, riconoscendo sempre interessanti rendimenti.

L’elevata consistenza patrimoniale è garanzia di solidità economica e livelli di operatività tali da consentire :

ampia diversificazione degli investimenti

gradi contenuti di rischio grazie alla bassa variabilità dei rendimenti

adeguato tasso di movimentazione dei titoli e minimizzazione dei costi di negoziazione.

Le caratteristiche legate alla struttura e alla dimensione della Gesav consentono di realizzare prodotti con diversi livelli e modelli di garanzia al verificarsi di determinati eventi, quali la scadenza e il decesso.

La gestione tende a massimizzare i rendimenti nel medio-lungo termine con un costante monitoraggio del profilo di rischio/ rendimento.

Le gestioni separate assicurative sono uno strumento di tutela dei nostri risparmi. Sono un unicum nel settore finanziario: in linea generale sono anestetizzate dai mercati e questo vuol dire che non perdono valore, anche in fasi di calo.

Sono ormai sempre più spesso proposte in abbinamento alle più rischiose e performanti unit linked attraverso la sottoscrizione di polizze multiramo che permettono di dare più sprint ai propri risparmi.

Per ulteriori approfondimenti, chiarimenti e per una consulenza personalizzata puoi rivolgerti all’800721267 o scrivere a info@generalisaronno.it