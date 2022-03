“Torna indietro, i tuoi figli hanno bisogno di te”: l’appello del padre di Somma Lombardo

Le cose che non vanno e la separazione, poi il divorzio e le decisioni dei giudici che permettono ai due ragazzi più grandi di stare col padre e alla sorellina più piccola con la madre che nel frattempo si trasferisce nel Lecchese, ma che è sparita da due settimane con la bimba.

Motivo: un procedimento per modifica delle condizioni di divorzio pendente al tribunale di Busto Arsizio. Ora nella storia raccontata qualche giorno fa da Varesenews c’è un tassello in più dal momento che il padre della bimba di 9 anni, ed ex marito della donna con cui sta la figlia, si rivolge alla stampa per un appello rivolto proprio ad Annalisa Lucifero: «Torna, ovunque tu sia, i tuoi figli hanno bisogno di te, e la piccola dei suoi fratelli».

È un appello disperato, parallelo alle indagini che stanno svolgendo i carabinieri di Brivio coordinati dalla procura di Lecco che ha attivato le indagini dopo la denuncia di sparizione sporta ai militari di Somma Lombardo qualche giorno fa. «Ho visto Annalisa una settimana prima della sparizione, che risalirebbe al 14 marzo, mi aveva portato dei vestiti della bambina che sarebbe dovuta venire a vivere qui da me a Somma alla fine dell’anno scolastico. Mancano alcuni mesi a quella data, mi è sembrato un po’ insolito come comportamento, ma alla fine non ci ho fatto caso più di tanto», spiega l’uomo. Poi più nulla. Da quel momento l’ex moglie e la figlia sono svanite nel nulla.

Dalle informazioni impossesso dell’uomo e dei carabinieri la donna aveva disdetto le utenze e revocato il contratti di affitto nella sua casa di Olgiate Molgora. All’indomani della denuncia la prefettura lecchese aveva diramato l’identikit della donna, sparita poco giorni dopo il deposito di una consulenza tecnica d’ufficio «nella quale si stabiliva che la migliore condizione di bigenitorialità sarebbe stata offerta dal padre, il signor Stefano Zardini», spiega l’avvocato dell’uomo Cristina Pescatore che specifica come la madre della bimba avrebbe comunque potuto vedere i figli ogni 15 giorni. Da quel momento il piano per allontanarsi con la figlia è entrato in azione e la donna ha fatto sparire le sue tracce.

Da qui l’appello dell’ex marito: «Per favore ritorna».