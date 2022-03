Torna in servizio il pulmino per il trasporto disabili di Auser Busto Arsizio. Era stato rubato a dicembre

Grazie alla società Pulmino Amico, che è sostenuta dalla pubblicità delle imprese bustesi e del territorio, sono state effettuate le riparazioni necessarie dopo il furto ed il vandalismo subito nei primi giorni dello scorso dicembre al mezzo che Auser Insieme utilizza per l’accompagnamento familiare dei disabili che necessitano di carrozzina. Il Doblò offerto da Pulmino Amico all’Auser di Busto è stato utilizzato e tornerà ora ad esserlo per accompagnare persone con difficoltà di deambulazione.

I volontari che prestano la loro opera in Auser, mettono a disposizione non soltanto il loro tempo ma soprattutto la loro vicinanza ed amicizia, poiché scopo dell’Associazione è promuovere positive relazioni sociali a favore di chi è solo o si avvia alla cronicità.

Dopo il furto ed il danneggiamento, il mezzo Doblò è stato ritrovato ma in condizioni che non ne permettevano l’utilizzo e la società Pulmino Amico si è attivata per ripararlo e ripristinarlo. Nel frattempo Pulmino Amico ha anche fornito ad AUSER un mezzo sostitutivo che in questi ultimi giorni è servito a trasportare alcuni profughi giunti dall’Ucraina al confine triestino in Italia e arrivati a Busto presso famiglie di concittadini.

Auser Busto Arsizio ringrazia le imprese che tramite la loro pubblicità hanno permesso all’associazione di svolgere questa azione volontaria di aiuto.