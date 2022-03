Tornano le fascine per la riproduzione dei persici nel lago Maggiore, una pratica antica

Domenica 6 marzo i volontari dell’ASD Pescatori Alto Verbano sono stati impegnati nella posa delle legnaie che serviranno per la riproduzione del pesce persico reale (Perca fluviatilis) nelle acque del Lago Maggiore. Il luogo dell’intervento è stato la parte costiera antistante il comune di Maccagno con Pino e Veddasca presso il pontile galleggiante in zona ‘Pesat’.

«È un intervento che riprende una pratica ormai dimenticata”, commentano i pescatori e appassionati che fanno riferimento all’incubatoio ittico ‘La Madonnina’. “È una antica tradizione lacustre, importantissima per preservare una specie ittica dal grande valore commerciale».

L’antico uso dei cuvrè

Un tempo, i pescatori professionisti si riunivano tra gennaio e aprile per calare dalle loro barche delle fascine di ontano (in dialetto ‘cuvré’) a circa 8-10 metri di profondità (nella foto la preparazione). Un’attività che aveva il fine di salvaguardare il pesce persico reale che assicurava loro un buon reddito. Oggi come allora questa pratica facilita l’arduo compito delle femmine di persico nel trovare un luogo sicuro per deporre le uova. Dopo la loro schiusa (2-3 settimane) le fascine fungono anche da rifugio per agli avannotti minacciati da pesci predatori e uccelli ittiofagi.

Il grande fratello “spierà” la riproduzione

La posa delle fascine è avvenuta in collaborazione con ‘La Pinta’, associazione volontaria della provincia di Verbano Cusio Ossola che si dedica a questa attività da loro ribattezzata ‘Incubatoio naturale’. Il tutto regolamentato dalla disciplina della Commissione Italo Elvetica che ha in gestione le acque del Lago Maggiore. Proprio ‘La Pinta’, in questo 2022, ha dato alla luce un progetto innovativo: un sofisticato impianto dotato di webcam sommerse e controllato da remoto con il quale è possibile seguire in diretta il miracolo della riproduzione dei pesci perisci. Le immagini saranno poi trasmesse sul sito internet dell’associazione (http://www.incubatoionaturale.it/)

Fini commerciali ma anche di sostenibilità

«Fine commerciale e non solo. Quello che ci sta più a cuore è la crescita del pesce persico come numero di esemplari e la biodiversità lacustre, sempre più minacciati da inquinamento, impatto antropico, bracconieri e fauna alloctona – invasiva. Rendere la riproduzione di questi pesci più sicura è certamente di grande aiuto per la conservazione di un simbolo del nostro lago». Proseguono i volontari dell’ASD Alto Verbano. «Ringraziamo anche il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, l’Autorità di Bacino e il prezioso supporto logistico dei sommozzatori di Verbania che hanno messo a diposizione mezzi e uomini per la posa».

Un’associazione che deve essere sostenuta

«Un plauso a questi volontari che utilizzano una giornata di festa per lavorare a favore del ripopolamento e della conservazione faunistica», sono le parole di Fabio Passera, primo cittadino maccagnese. «Un altro segno dell’impegno dei Pescatori Alto Verbano che prosegue nel tempo e rappresenta il loro reale attaccamento ad una attività che non può che portare beneficio alle nostre acque. Un vero peccato che di questo non possano rendersene conto tutte le istituzioni». Termina Passera. «Al di là del lavoro che il nostro Comune ha sempre fatto, sarebbe importante che a questa associazione fosse fatta seguito una attenzione diversa da parte di tutti gli enti».