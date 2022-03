Tra tortelli e cortei in costume torna a Varese la festa di San Giuseppe

Dopo 2 anni di stop – l’ultima edizione si era tenuta nel 2019 – torna a Varese la Festa di San Giuseppe: un mix tra festa religiosa e tradizioni che per un weekend animeranno il centro e permetteranno di riscoprire la piccola chiesa cinquecentesca a lui dedicata nella omonima, centralissima, piazzetta.

L’iniziativa è, come sempre, organizzata dal Comitato Festa di San Giuseppe insieme alla Parrocchia di San Vittore, e gode del patrocinio del Comune di Varese.

«Abbiamo perso l’anno dedicato dalla Chiesa a san Giuseppe, caduto nel 2021, ma intendiamo recuperare – ha spiegato Sonia Milani, presidente del comitato dal 2019 – con la festa religiosa ma anche con appuntamenti che tornino, per quello che permette la situazione, a riunire la comunità. Il mio invito è anche a chi, delle nuove leve, è più sensibile a queste feste tradizionali: per tramandarne la tradizione c’è bisogno, oltre agli straordinari volontari che ogni anno si prodigano da tempo, anche di nuove forze».

«La Parrocchia aderisce volentieri e si occupa della parte liturgica e religiosa – ha commentato il prevosto, Monsignor Luigi Panighetti – Il comitato allarga la festa anche a sabato pomeriggio e a domenica: un lodevole tentativo di ripartire, con la volontà di riproporre momenti significativi di convivenza, dopo due anni in cui abbiamo dovuto congelare tutte le nostre attività. Ora con le cautele del caso si può provare a ritornare alla normalità: anche se questa vicenda drammatica della guerra in Ucraina pesa e ci ha fatto riflettere se festeggiare o no: ma forse questo può essere un segno di futuro e di speranza. Se ritroviamo il modo di trovarci assieme, saremo anche più pronti per l’accoglienza».

LA FESTA: TRA SFILATE, TORTELLI E CONCORSI DI POESIA

La due giorni di festa si snoda tra sabato 19 e domenica 20, con diverse iniziative.

In entrambi i giorni, innanzitutto, sarà possibile partecipare alla tortellata di san Giuseppe: dalle 10 alle 18 sarà possibile acquistare un sacchetto di tortelli di San Giuseppe, davanti alla chiesa, dove saranno anche in vendita i “Bulbi del papà” un segno visibile di rinascita e di nuova, tanto attesa, primavera.

La messa solenne, officiata dal Prevosto e con la benedizione dei papà, sarà quest’anno di sabato, cosi da poterla celebrare proprio nella ricorrenza di san Giuseppe: l’appuntamento, soprattutto per papà e figli, è alle 11.

Sempre di sabato, nel pomeriggio si terrà un laboratorio per papà e bimbi alle 15.30. Alle 16 invece partirà da piazza San Vittore il corteo in costume, con arrivo in piazza San Giuseppe. Alle 16.30, a conclusione del solenne corteo, “San Giuseppe in musica” musica e testi a cura di Marina Mazzoli e Valentina Vannetti.

La giornata di domenica prevede altri appuntamenti: alla mattina alla scoperta della storica chiesetta (Alle 11 è prevista una illustrazione guidata della chiesa di San Giuseppe a cura di Elena Ermoli), mentre il pomeriggio vedrà protagonista la poesia.

Il comitato lancia infatti un concorso per adulti e bambinia cui si può partecipare facendo pervenire le proprie poesie dedicati ai temi del papà, della pace e del perdono: le poesie lette saranno recitate in un appuntamento alle 15,30 guidato da Ninì Della Misericordia, cui seguirà un incontro dibattito di riflessione sulla figura del padre, con la presentazione del libro “Il commissario Daltonico” di Giuseppe Della Misericordia in dialogo con la dottoressa Emanuela Dyrmishi, psichiatra.

Per partecipare al concorso di poesie si possono portare i componimenti presso 23&20 in via San Martino, in parrocchia, o direttamente alla chiesa di san Giuseppe. E possibile anche inviarli via mail a antondmit@yahoo.it .

IL PROGRAMMA

Sabato 19 marzo

ore 7,15 Santa Messa

ore 8,30 Benedizione e accensione ceri votivi

ore 9,00 Santa messa

ore 9,00 Apertura bancarelle

ore 10,00 Apertura banco “Tortellata benefica di San Giuseppe”

ore 10,00 Vendita benefica dei bulbi per il papà

ore 11,00 Santa Messa solenne presidiata da Mons.Panighetti; benedizione dei papà. Consegna attestato di gratitudine

ore 15,30 Laboratorio creativo per papà e bambini, termina alle 17,30

ore 16,00 Partenza da piazza San Vittore del corteo in costume ed arrivo in piazza San Giuseppe e apertura gazebo con asinello

ore 16,30 “San Giuseppe in musica” a cura di Marina Mazzoli e Valentina Vannetti

ore 18,30 Chiusura banco e bancarelle

Domenica 20 marzo

ore 9,00 Apertura bancarelle

ore 10,00 Apertura banco “Tortellata benefica di San Giuseppe”

ore 11,00 Illustrazione della chiesa di San Giuseppe a cura di Elena Ermoli

ore 15,30 Una Poesia per il Papà, Una Poesia per la Pace, Una Poesia per il Perdono. Per partecipare portare Poesie in chiesa

ore 16,30 Riflessioni sulla figura del padre e presentazione del libro “Il commissario Daltonico” di Giuseppe Della Misericordia in dialogo con la dottoressa Emanuela Dyrmishi, psichiatra

ore 18,30 Chiusura banco “Tortellata benefica di San Giuseppe” e bancarelle