A Tradate il ricordo della pastora Agitu Gudeta e di tutte le donne vittime di violenza

Una giornata per ricordare tra arte, ecologia e solidarietà la pastora Agitu Gudeta e tutte le donne vittime di violenza.

L’iniziativa, in programma sabato 26 marzo, è organizzata dal negozio NaturaSì di Tradate (in via Passerini 16) e dalla Corte delle Madri, una casa di Bereguardo (Pv) che accoglie persone fragili e cerca di costruire un’economia sostenibile.

Durante tutta la giornata, dalle 10 alle 19.30, ci sarà una mostra di opere della giovane artista Elisa Lucchetta – Elis.elle, mentre alle 15 è in programma una sfilata di moda etica ed inclusiva prodotta da Oso, con la volontaria e testimonial dalle Olimpiadi di Tokyo, prossima ai mondiali, la pugile Rebecca Nicoli.

Alle 16 Anna Colombo, titolare del negozio NaturaSi, presenterà il programma delle diverse iniziative in programma a Tradate, i docenti dei corsi e conferenze. Rebecca e professionisti del settore introdurranno la Rete sportiva sociale, un progetto per adolescenti in difficoltà.

In chiusura ci sarà una degustazione gratuita dei prodotti bio del territorio.

Ingresso gratuito, gradita la prenotazione dalle ore 16. Per ulteriori informazioni e prenotazioni in negozio NaturaSi Tradate oppure al numero 0331 811872 o via mail a: tradate1@naturasi.it