Tragedia di Mesenzana, il vicino: “Quei bimbi che giocavano fino a ieri in cortile”

Le urla, le sirene e i carabinieri: la tragedia di Mesenzana i signor Claudio, residente in via Pezza 20 la ricorda così, ancora scosso per l’accaduto di un giovedì mattino che non dimenticherà mai. “Stamattina alle 8 ho sentito un urlo, mi sono affacciato e ho visto la madre dei due bambini appoggiata alla ringhiera che chiedeva aiuto”. L’ambulanza stava arrivando è un altro vicino di casa aveva già chiamato i soccorsi. Claudio ricorda i bambini: “Bellissimi, li ho sentiti giocare spensierati fino a ieri”.

I fatti

Un uomo ha ucciso questa mattina, giovedì 24 marzo, i suoi due figli, una ragazza di 13 anni e un bambino di 8, e poi si è tolto la vita (le sue iniziali sono A.R.). La tragedia è avvenuta nel Luinese, a Mesenzana, in via Pezza al numero 118.