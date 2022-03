Traghetti ridotti sulla tratta Laveno-Intra, il sindaco di Verbania scrive alla Navigazione del Lago Maggiore

Il sindaco di Verbania ha scritto una lettera alla Direzione Navigazione del Lago Maggiore per protestare contro la diminuzione delle corse dei battelli tra Intra e Laveno a partire dal 9 aprile, quando inizieranno gli orari estivi. Il taglio prevede una notevole diminuzione dei traghetti che da tre partenze all’ora, una ogni venti minuti, scende a due. Come sottolineato dal sindaco di Verbania questo provocherà dei disagi a tutti coloro che prendono il traghetto, ma soprattutto ai pendolari che ogni giorno si spostano tra la sponda lombarda e quella piemontese.

Il sindaco di Verbania Silvia Marchionini ha scritto una lettera al Direttore Generale dott. Alessandro Acquafredda. La riportiamo integralmente qui.

Invio la presente comunicazione a seguito di quanto segnalato da alcuni utenti. Nello specifico, mi viene riferito che a partire dal 10 aprile prossimo, la Navigazione Lago Maggiore ridurrà le tratte Intra – Laveno – Intra. L’orario invernale prevedeva, infatti, 42 corse da Intra a Laveno e altrettante da Laveno a Intra, mentre il nuovo orario estivo ne prevede solamente 33, escludendo, di fatto, i viaggi che assicurava il “terzo” traghetto negli orari centrali di punta. Con l’arrivo dell’estate e l’aumentare del traffico su lago dovuto ai turisti, con auto, camper e pullman, questa riduzione porterà a esasperanti code e tempi di attesa.

Le categorie più colpite saranno gli abbonati, ovvero i pendolari, gli ambulanti e gli studenti che si spostano per lavoro e studio.

Mi rivolgo a Lei, in quanto gli utenti non riescono ad avere risposte dagli uffici della Navigazione Lago Maggiore né telefonicamente, né tramite email, aggiungendo malcontento alla preoccupazione e disagio, senza che siano date spiegazioni all’utenza.

Apprendo, infine, che la riduzione delle corse è frutto di una mancanza di risorse umane poichè non vengono banditi concorsi per supplire a chi è andato in pensione. Il personale imbarcato durante l’estate verrà dirottato sul servizio delle Isole, a discapito dei traghetti.

Tutto ciò premesso, Le chiedo di intervenire per contenere la polemica che è ormai arrivata agli organi di stampa e per cercare una mediazione al fine di risolvere e contenere la dilagante preoccupazione. In un momento di difficoltà, di caro carburante e di carenza di personale, dobbiamo tutti lavorare per il raggiungimento di un accordo che non svantaggi nessuna delle parti interessate.

Certa che vorrà dare il giusto e meritato riscontro alla mia richiesta, chiedo di fissare a breve un incontro e invio i miei più distinti saluti.

Cordiali saluti

Amministrazione Comunale Verbania