Trasferta insidiosa a Pressano per la pallamano Cassano Magnago. Kolec: “Vietato rilassarsi”

Dopo la pausa del campionato di serie A1 lo scorso weekend, a causa dell’impegno della nazionale italiana contro la Slovenia nei play-off di qualificazione ai mondiali 2023, sabato 26 marzo la Pallamano Cassano Magnago torna in campo nell’ostica trasferta contro Pressano. (Foto di Arianna Ramini)

Fischio d’inizio alle 20 al Palavis di Lavis. La partita si potrà vedere su Elevensports.

Dopo tre sofferte sconfitte nel girone di ritorno (contro le squadre “favorite” in campionato Raimond Sassari, Brixen e Conversano) e due amari pareggi contro Bozen e Carpi, i lombardi sono in cerca di conferme: le ultime due vittorie contro Trieste e Secchia Rubiera hanno rinvigorito i cassanesi che, oltre a scendere in campo con delle azioni vincenti e incisive, hanno dimostrato di saper reggere psicologicamente il match, anche nei momenti più difficili.

La strada è tracciata, anche se con qualche sbavatura ancora. Non resta che crederci e buttare il cuore oltre l’ostacolo.

Coach Davide Kolec è più che consapevole di cosa li aspetta domani sera: «Giochiamo in un campo pesantissimo, dove tutti gli anni abbiamo fatto fatica a portare a casa qualche punto; poi loro sono una squadra che quest’anno ha stupito tutti per la qualità di gioco e la caparbietà con cui lottano fino all’ultimo secondo. Anche all’andata al Tacca, quando noi eravamo a +5 a 15 minuti dalla fine, tante altre squadre si sarebbero rassegnate: invece loro sono una squadra contro la quale non ti puoi mai rilassare. Se vogliamo portare a casa il risultato dobbiamo veramente dare il 300%, perché se non lo facciamo sarà impossibile guadagnare dei punti, mi aspetto dai ragazzi un ottimo approccio in questo senso».

Conclude esprimendo soddisfazione sull’allenamento della settimana: «Sono molto felice di come è andata questa settimana, dell’intensità e concentrazione che i ragazzi hanno messo, quindi mi auguro veramente che la partita sarà lo specchio degli ultimi giorni».

LE “ALTRE” DEL CASSANO

Il weekend targato amaranto inizia alle 17, con la trasferta per le ragazze dell’A1 a Pontinia, di ritorno dal pareggio contro Padova (29-29): sarà un match importante per la salvezza delle ragazze di coach Salvatore Onelli dalla zona play-out. Le amaranto sono quartultime con 15 punti, una vittoria permetterebbe loro di superare Padova ed Erice (che sono attualmente a 16 punti) e scalare la classifica. Pontinia, invece, accoglierà le lombarde desiderosa di portare a casa il match e confermare il proprio posto nella zona play-off (è quarta in classifica con 26 punti).

Il commento di coach Salvatore Onelli: «La gara sarà sicuramente una tra le più difficili della stagione: Pontinia non è la squadra che abbiamo battuto all’andata, ora affrontiamo un gruppo più affiatato e consapevole dei propri mezzi. Abbiamo lavorato bene in settimana: le ragazze sono pronte a dare battaglia e a provare a tornare a casa con qualche punto prezioso per uscire dai play-out».

Le squadre A2 giocheranno sabato alle 18.30 (maschile) contro Palazzolo e domenica 27 marzo alle 17 (femminile) contro Ferrarin; i ragazzi in serie B alle 18.30 in trasferta a Valpellice. Domenica sarà anche il giorno delle giovanili: si ini

zia alle 11.30 con il match Cassano under 17 femminile contro Exes e l’under 17 maschile contro Eagles; si prosegue alle 13 con l’under 15 maschile contro Eagles e alle 15, quando la squadra under 15 femminile se la vedrà con Palazzolo.

PRESSANO VS CASSANO MAGNAGO

Le due squadre non si incontrano da metà novembre, quando i gialloneri espugnarono il PalaTacca di Cassano Magnago per due punti di vantaggio (22-2o): fu la partita in cui i “veterani” Sasa Milanovic e Bozidar Nikocevic si infortunarono (e al secondo stroncò il campionato 2021-2022).

Pressano nel girone di ritorno ha totalizzato 7 vittorie – la più clamorosa di tutte quella contro la capolista Fasano (23-21) lo scorso 12 febbraio – mentre nell’ultimo match prima del break per la nazionale italiana ha subito una brutta batosta nel derby altoatesino contro Brixen, conclusosi 24-19.

Pressano è attualmente in zona play-off, con 27 punti a parimerito con Raimond Sassari: manca un mese e poco più alla fine del campionato, la classifica si stringe e ogni punto è fondamentale; accoglieranno gli amaranto ben decisi a vincere e acquistare due punti preziosissimi.

La squadra altoatesina è tra le più pericolose del campionato, tra la difesa invalicabile (è la terza migliore del campionato, con 427 gol subiti, dopo Brixen e Conversano) e un plotone d’attacco che da settembre ha sferrato 469 tiri in porta (dopo Fasano, Merano, Eppan, Conversano e Sassari). Il portiere giallonero Nikolaos Loizos è uno dei più promettenti del campionato e settimana scorsa è stato convocato dalla nazionale ellenica per i play-off dei mondiali contro la Bosnia Erzegovina, che è stata squalificata (28-26).

Gli amaranto non devono certo scoraggiarsi, visto che statisticamente anche i loro schemi di attacco sono temibili: infatti, in campionato hanno totalizzato 468 reti, una in meno degli altoatesini. Rimanendo in tema classifiche, le due squadre sono vicine anche nella top 20 marcatori: il cassanese Federico Mazza la domina incontrastato praticamente da inizio campionato, con 145 gol; anche Pressano ha un giocatore, piazzatosi all’undicesimo posto, Alberino German, che sarà uno degli avversari da tenere d’occhio.

LA VENTUNESIMA DI CAMPIONATO

La ventunesima giornata di campionato (l’ottava di ritorno) inizierà alle 15.30 con il match Sparer Eppan-Raimond Sassari. Si prosegue alle 18 con doppio match in campo emiliano: Secchia Rubiera-Conversano e Carpi-Brixen; le squadre emiliane ospiteranno due compagini tra le più agguerrite del campionato. Alle 19 la sfida tra i due perimetri della classifica Junior Fasano-Teamentwork Albatro e, infine, il match che regalerà più sorprese (Trieste-Alperia Merano), dopo che i giuliani nel rectuupero di settimana scorsa con Bolzano hanno pareggiato (28-28).

Turno di riposo per Bozen.