Trasloco in vista del servizio dialisi all’ospedale di Varese per l’apertura del cantiere al Dansi Boffi

Al via le attività propedeutiche al nuovo cantiere attorno al Padiglione Dansi Boffi all’interno dell’ospedale di Circolo di Varese.

Il cantiere per l’abbattimento della struttura aprirà in aprile. Prima, quindi, è necessario spostare le attività ospitate.

Per la durata dei lavori, quindi, il reparto Cal Dialisi verrà ospitato al secondo piano del padiglione centrale dove era c’era prima l’area di degenti per subacuti. Il servizio verrà allestito in via provvisoria con macchinari che la Sette Laghi ha preso a noleggio.

L’annuncio del finanziamento per ricostruire la struttura risale al 2016 con il sesto atto integrativo “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione del Padiglione Dansi-Boffi e allestimento del reparto di anatomia patologica dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese – VI Stralcio”. I lavori riguarderanno anche i vecchi laboratori confinanti con l’ex padiglione maternità che saranno abbattuti per lasciar spazio a parcheggi destinati ai pazienti della dialisi e della riabilitazione.

L’area del cantiere verrà consegnata all’azienda che ha vinto l’appalto nella prima decade di aprile.