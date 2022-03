Tre giorni di confronto sui modelli di governo: gli studenti del Ferraris di Varese protagonisti al torneo internazionale di debate

L’uso della devolution e il decentramento di poteri e competenze a governi locali rispetto a un governo centralizzato negli stati altamente multietnici. È stato questo il tema al centro della sfida di “debate” che a coinvolto la squadra del liceo Ferraris di Varese.

I ragazzi, undici in tutto, hanno partecipato al Torneo Internazionale di Debate di Ljutomer, in Slovenia, uno dei più ambiziosi in Europa: 146 le squadre, provenienti da 36 paesi del mondo, per un totale di 450 giovanissimi debater, impegnati per tre giorni di dibattiti sulla piattaforma Zoom, dalle 15.00 alle 22.00 così da permettere il confronto anche con squadre provenienti da America del Sud, Africa, Europa, Asia.

Lo scientifico varesino ha partecipato con due gruppi, entrambi del “Club Debate” del liceo, sotto la guida della professoressa Laura Santini e i risultati, per quella che è stata la prima volta del Ferraris a questa ambiziosa competizione, sono stati più che soddisfacenti: 53° e 59° posizione nella loro divisione.

Non ha gareggiato sotto la bandiera del Ferraris, ma con la Nazionale italiana di Debate, di cui è entrato a far parte nel novembre 2021 dopo una rigorosa selezione, l’alunno Giulio Bernasconi, uno dei principali animatori del Debate al Ferraris, oltre che rappresentante d’Istituto e membro della Consulta provinciale degli studenti.

Il Liceo Ferraris è membro della Rete Debate dal 2017 grazie alla passione di due insegnanti, le prof.sse Elisabetta Gazzillo e Adele Ceccon e il supporto dell’ex Dirigente Scolastico Giuseppe Carcano. Oggi, la prof.ssa Laura Santini e il Dirigente Scolastico Marco Zago portano avanti questo impegno che permette agli studenti di acquisire capacità argomentative e oratorie sia in lingua italiana sia in inglese.

La stagione del Campionato 2021-2022 è ancora aperta: una squadra del liceo, che i ragazzi hanno scelto con ironia di denominare “Zeneca”, ha superato la prima fase di dibattiti e attualmente è 19esima in classifica su 80 squadre partecipanti.

Una caratteristica pressoché unica dell’attività di Debate presso il Liceo Ferraris è l’essere organizzata e gestita quasi autonomamente dagli alunni stessi: sono loro che, formatisi negli anni precedenti grazie anche a corsi intensivi in inglese e in italiano e alla lunga pratica nei diversi tornei nazionali ed internazionali, sotto la supervisione della docente referente prof.ssa Laura Santini pianificano e gestiscono il corso per principianti – a cui quest’anno hanno partecipato circa 30 alunni – e animano come coach il corso avanzato, spingendo i più giovani ad affinare le loro competenze retoriche, a informarsi sull’attualità, ad approfondire tematiche economiche o di geopolitica.

Proprio l’entusiasmo di questi alunni più grandi – in questi ultimi due anni si sono distinti Giulio Bernasconi, Eleonora Maconi ed Alessandro Montuori, tutti di classe quinta – ha decretato il successo di un’attività extrascolastica che anche il periodo più duro della DAD non ha piegato, anzi: nell’anno scolastico 2020-2021, il corso tenuto dagli alunni – capitanati da Monica Bielli, ex alunna, ora studentessa di Diritto comparato europeo e transnazionale all’Università di Trento e giudice accreditato delle competizioni di debate – ha visto la costante presenza online, da ottobre a febbraio, di quasi 70 ragazzi.

I nomi dei ragazzi che hanno partecipato al torneo internazionale sono

Fabio Astuti (4^G)

Giulio Bernasconi (5^A)

Federico Binaghi (4^I)

Zainab Hassane (3^F)

Gaia Lagorio (4^D)

Luigi Lombardo (3^B)

Eleonora Maconi (5^A)

Elisa Marchesan (5^D)

Alessandro Montuori (5^G)

Gabriele Patea (2^C)

Lia Picenni (3^M)