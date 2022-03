Tre mozioni diventano una: in consiglio comunale a Varese l’accoglienza agli Ucraini è unanime

Il Consiglio Comunale premesso che • la crisi Ucraina, che sta destando grande apprensione e angoscia nella comunità internazionale, rappresenta uno degli eventi più drammatici della storia recente dell’Europa; • l’invasione dell’Ucraina avviene in spregio ai valori fondamentali della nostra Costituzione che ripudia ogni guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionale; esprime la più ferma condanna per l’invasione deII’Ucraina e i bombardamenti delle città avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale attaccando militarmente uno stato sovrano e minando la pace e la stabilità delI’Europa; chiede che il governo italiano assuma tutte le iniziative diplomatiche unitamente agli stati membri dell’Unione Europea e dell’Onu affinchè il conflitto armato cessi e vengano rispettate gli accordi internazionali ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere.

Di intervenire in termini di cooperazione internazionale per scongiurare la catastrofe umanitaria ai danni della popolazione civile s’impegna a far sentire al popolo ucraino la vicinanza e la solidarietà dei cittadini e la più forte condanna morale e politica verso le azioni belliche intraprese;

a creare e sostenere ogni possibile mobilitazione per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli.

La discussione sul nuovo testo è stata aperta da Coen Porisini, che ha ricordato come siano “State presentate due mozioni e un ordine del giorno sul tema dell’Ucraina» e ha proposto «Di fare un’unica discussione» sul testo nuovo. Luigi Zocchi, capogruppo di Fratelli D’Italia, che ha presentato una delle mozioni, è stato il primo a intervenire, dicendo che: «Io e Giordano avevamo presentato una mozione un po’ piu articolata, ma accettiamo volentieri la versione proposta da Porisini». Anche Guido Bonoldi è intervenuto dichiarando di «Accettare volentieri questa versione della mozione» e facendo presente «Che gli Ucraini sono cittadini di una nazione che vivono una vita simile alla nostra e improvvisamente non hanno piu nulla. Inoltre, vivono con noi da molti anni e si prendono speso cura dei nostri anziani, ci sono vicini. Infine sono impegnati in una guerra che non è tra due popoli ma tra dittatura e una democrazia. Una guerra contro l’Europa, e gli ucraini stanno difendendo anche la nostra libertà. Per questi motivi li sentiamo cosi vicini. Per questo la sfida dell’accoglienza è cosi importante».

Tra gli interventi anche quello di Matteo Capriolo e di Salvatore Giordano, quest’ultimo firmatario della seconda mozione. Da rilevare anche l’intervento di Francesca Brianza, che ha dichiarato di essere: «Contenta che si sia trovata una mozione comune: ringrazio il presidente e i capigruppo che hanno fatto questo sforzo che trovo lodevole. Siamo di fronte a una situazione emergenziale: sentiamo il popolo ucraino, da sempre vicino all’italia, alla Lombardia e a Varese come parte della nostra comunità. Mi permetto però solo una osservazione: nell’ultimo punto, dove il consiglio comunale si impegna a creare ogni possibile mobilitazione, aggiungerei che si impegna anche a sostenere quelle che avvengono». Un’osservazione subito fatta propria da Coen Porisini, che ha aggiornato la mozione in votazione.

Su questo nuovo testo il consiglio comunale ha votato in modo unanime, e alla fine della votazione un applauso liberatorio ha siglato questo bel momento di democrazia, doveroso ma affatto scontato.

«Mi fa piacere che il consiglio comunale si sia unito per questo importante argomento – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – Il comune di Varese fin da subito ha promosso le iniziative di solidarietà e si sta muovendo per l’accoglienza: la nostra iniziativa per portare subito i primi piccoli profughi dell’Ucraina a scuola è risultata essere una delle prime in Italia, mentre all’email dedicata all’accoglienza abbiamo già ricevuto 60 disponibilità di alloggio, mentre altre 45 sono arrivate alla Caritas. Siamo pronti per fare tutto il possibile per chi verrà qui in fuga dalla guerra».