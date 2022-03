Treno storico da Milano per l’open day ai “Depositi Officina Rotabili Storici” di La Spezia

Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di ferrovia e non solo: sabato 19 e domenica 20 marzo, il Deposito Officina Rotabili Storici di La Spezia Migliarina apre le porte dell’impianto ai visitatori esterni che avranno modo di trascorrere due intere giornate tra locomotive elettriche d’anteguerra, treni a vapore, plastici ferroviari e tante altre iniziative culturali.

I cancelli dell’impianto di via Fontevivo 52 saranno aperti nei due giorni dalle ore 9.00 alle 17.30.

Alle ore 11.20 di sabato 19 marzo, è prevista una breve cerimonia di apertura alla presenza dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia Luigi Corradi, del Direttore Generale della Fondazione FS Luigi Cantamessa e di altre autorità nazionali e territoriali.

Come nelle precedenti edizioni, i visitatori potranno accedere nel cuore delle officine dove le maestranze della Fondazione FS effettuano la manutenzione alle “vecchie glorie” delle Ferrovie dello Stato. Presso il DORS di La Spezia, in particolare, è stato allestito il cantiere di attrezzaggio delle locomotive elettriche degli anni 30 e 40 del secolo scorso con il Sistema Controllo Marcia Treno, che consente ai treni storici della Fondazione FS di poter circolare in sicurezza su tutta l’infrastruttura ferroviaria nazionale.

Una vasta porzione dell’impianto ospiterà il circuito del “Vapore Vivo”, grazie alla collaborazione con il Gruppo 835: grandi e piccini avranno l’opportunità di salire a bordo di carri e carrozze in scala, trainate da una locomotiva in miniatura, funzionante realmente a vapore, e percorrere un breve tragitto.

Non mancheranno, inoltre, esposizioni di modellismo ferroviario, mostre fotografiche, show di rotabili sul “triangolo di giratura”, lo shop della Fondazione FS per acquistare gadget e stampe e altre iniziative a carattere storico e culturale organizzate in collaborazione con associazioni del luogo, tra cui servizi navetta effettuati con autobus d’epoca dall’Associazione StoricBus di La Spezia.

Sarà possibile raggiungere il Deposito Officina Rotabili Storici dalla Stazione di La Spezia Centrale attraverso servizi navetta gratuiti a cadenza oraria, con automotrici del parco rotabili della Fondazione FS.

Sabato 19 marzo la Fondazione FS organizzerà una corsa speciale da Milano per raggiungere il DORS di La Spezia Migliarina viaggiando a bordo delle mitiche vetture Gran Confort: il treno storico partirà dalla stazione di Milano Porta Garibaldi alle ore 7.35 e arriverà a La Spezia alle ore 11.20. Il treno di ritorno per Milano partirà dal DORS di La Spezia alle 15:45 con arrivo previsto per le 19.12. I biglietti per viaggiare a bordo del treno storico saranno disponibili sul sito trenitalia.com dal 12 marzo 2022.

L’ingresso al Deposito Officina Rotabili Storici di La Spezia Migliarina è gratuito. I visitatori per accedere all’impianto dovranno compilare e firmare apposita liberatoria. E’ richiesto inoltre il possesso di un green pass valido.

Per informazioni è disposizione l’indirizzo mail info@fondazionefs.it e le fanpage ufficiali della Fondazione FS sui principali social network.