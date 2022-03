Tricolore rally, i varesini dominano il primo atto: vince Crugnola, secondo De Tommaso

Varese senza rivali: la prima gara del CIAR, il Campionato Italiano Assoluto di Rally è stata letteralmente dominata dai due piloti della nostra provincia al via, Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso, rispettivamente primo e secondo al termine del “Ciocco”, prova toscana che ha aperto il torneo tricolore.

Una supremazia già mostrata al venerdì con le prime tre prove ma confermata e ribadita con forza nella giornata più lunga, quella del sabato, con nove PS da affrontare in poche ore. Un tracciato sul quale però Crugnola (foto in alto – AciSport) e De Tommaso hanno legittimato le posizioni di testa con la loro prestazione.

A vincere, come detto, il 32enne di Calcinate del Pesce che ha ritrovato la “sua” Citroen C3 (team F.P.F.) con il quale ha vinto il titolo nel 2020. Crugnola e Pietro Ometto sono stati implacabili: hanno lasciato ai rivali solo le due brevi PS “Ciocco” (una vinta da Ciuffi, l’altra proprio da De Tommaso) e si sono presentati all’ultimo tratto cronometrato con un vantaggio netto: Andrea ha quindi affrontato la PS12 di relativa “conserva” (settimo tempo parziale) mantenendo tuttavia un margine largo sulla concorrenza (31″1 al traguardo).

Meno agevole il finale di De Tommaso, impegnato sulla Skoda Fabia della Delta Rally con Giorgia Ascalone, ma il giovane talento di Ispra aveva consolidato il secondo posto con una grande regolarità nei risultati delle prove precedenti unita a una velocità notevole. E così “DDT” ha resistito sulla piazza d’onore nonostante un’ultima PS clamorosa di Giandomenico Basso: il campione in carica, sulla Hyundai i20 che fu di Crugnola l’anno scorso, ha provato il tutto per tutto riuscendo a chiudere il “Ciocco” in terza posizione assoluta e confermandosi tra i grandi favoriti per il campionato.

(foto Acisport)

La Skoda di De Tommaso

Nella serrata lotta per il terzo posto Basso ha sopravanzato nell’ordine Albertini, Michelini e Scattolon; top ten (10° posto) anche per un’altra protagonista varesina del CIAR, la navigatrice Giulia Paganoni impegnata con la Hyundai i20 condotta da Giacomo Rusce.

Per effetto della vittoria al Ciocco (la seconda in carriera) e dei tre punti ottenuti grazie al successo nella Power Stage di venerdì, Crugnola è già saldamente in testa al campionato italiano che, ovviamente, è lunghissimo visto che prevede altre sette gare. La prossima, ad aprile, sarà il Rally Sanremo dal quale inizierà il proprio percorso nell’italiano anche un terzo pilota varesotto, Simone Miele. Ma l’esordio 2022 è di quelli da incorniciare.