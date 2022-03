A Tronzano Lago Maggiore il municipio si “rigenera“ con pietre e legno di castagno

Le stradine strette, ordinate e che un po’ parlano tedesco di Tronzano Lago Maggiore si arricchiranno di un immobile di pregio che beneficerà della rigenerazione urbana regionale: 290 mila euro che serviranno per sistemare il palazzo comunale (nella foto), costruzione antica ma ricca di fascino custodita dal cuore del paesino che si affaccia sulle sponde dell’Alto Lago Maggiore.

Il sindaco Antonio Palmieri ha accolto positivamente la notizia arrivata venerdì mattina. «Il nostro lavoro consiste nella riqualificazione e nell’adeguamento strutturale degli edifici adibiti a municipio in pieno centro storico. L’obiettivo è di adeguare e riqualificare in maniera strutturale e operativa l’immobile già oggi utilizzato per edifici pubblici».

Secondo il sindaco Palmieri si tratta di un lavoro che avrà grandi particolarità dal punto dei vista dei materiali utilizzati. «Sarà un lavoro molto interessante perché buona perte delle opere saranno fatte in legno di castagno, con pavimenti nuovi e ristrutturazioni in pietra locale».