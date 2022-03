Trovato l’accordo per il trasferimento dei 36 lavoratori della Vigilanza città di Varese

Trovata un’ipotesi di accordo per i 36 lavoratori del trasporto valori e della sala conta della Vigilanza città di Varese che passeranno alla Mondialpol di Como. Dopo l’acquisizione del ramo valori da parte dell’azienda lariana, si era aperto il tavolo di confronto tra le parti sociali, secondo quanto è previsto dalla normativa. La firma per l’accordo definitivo avverrà venerdì prossimo.

Giuseppe D’aquaro, segretario della Fisascat Cisl dei laghi, commenta in una nota stampa il risultato ottenuto: «Dopo aver sensibilizzato in merito alle difficoltà attraversate dai lavoratori in conseguenza di questo trasferimento, anche attraverso i comunicati dei lavoratori stessi, l’azienda ha ritenuto doveroso e necessario riaprire il tavolo di discussione con la Fisascat Cisl, organizzazione che rappresenta la quasi totalità dei lavoratori coinvolti. Dopo una serie di incontri sindacali alla presenza della segreteria Fisascat e dei rappresentanti dei lavoratori, il tavolo ha prodotto una bozza migliorativa dell’accordo precedentemente sottoscritto da altre sigle sindacali, che è stata sottoposta ed approvata in assemblea dai lavoratori, che hanno accettato di buon grado il risultato ottenuto. Risultato che oltre ad offrire maggiori garanzie sul piano normativo, migliora notevolmente quanto previsto in materia di rimborso chilometrico. La Fisascat esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Mondialpol, dopo una prima fase di confronto particolarmente accesa, ha effettivamente compreso il disagio che subiranno i lavoratori coinvolti nel passaggio, e si è dimostrata disponibile a voler trovare un’intesa che ne tenga effettivamente conto. L’ipotesi di accordo sottoscritta ha riportato la giusta serenità necessaria a svolgere un lavoro tanto delicato, e l’assemblea dei lavoratori ha dato via libera alla sottoscrizione definitiva del verbale di accordo».