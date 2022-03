Ucraina, a Rescaldina anche volontari russi al lavoro per la raccolta di aiuti

Nelle ultime due settimane di bombardamenti, combattimenti sempre più intensi e città sotto assedio, la solidarietà che il Legnanese ha manifestato all’Ucraina ha assunto tante sfumature. Ha preso la forma dei presidi per la pace e delle fiaccolate per chiedere di fermare la guerra. Ha iniziato ad assumere le sembianze delle prime porte che si sono aperte per l’accoglienza spontanea di chi scappa dalle bombe. E soprattutto si è trasformata in un “mare” di abiti e generi di prima necessità da cui le associazioni sono state letteralmente sommerse nel giro di pochi giorni dall’inizio delle raccolte.

Anche a Rescaldina la raccolta di cibo, vestiti, coperte e prodotti sanitari per l’Ucraina nella sede dalla Pro Loco è andata oltre ogni aspettativa e si è tradotta in pacchi su pacchi di aiuti umanitari che in parte hanno già preso la strada del Consolato, dove lo scorso fine settimana sono stati consegnati due furgoni di materiale, e in parte vengono stoccati nell’hub territoriale dell’Alto Milanese.

«La raccolta sta andando molto bene – spiega Angelo Seveso, presidente della Pro Loco di Rescaldina -: stiamo ricevendo tantissime donazioni che organizziamo e stocchiamo per poi consegnarle alla Protezione Civile, soprattutto per quanto riguarda alimentari, prodotti per l’igiene personale e medicinali, e all’hub utilizzato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Alto Milanese, dove portiamo principalmente abbigliamento e coperte. Oltre al materiale già portato al Consolato dell’Ucraina in questi giorni abbiamo smistato cinque furgoni pieni fino all’orlo di aiuti. Siamo ripartiti ieri sera con i locali vuoti e in due ore si sono già riempiti, ma grazie all’aiuto dei volontari riusciamo a catalogare e organizzare le donazioni mano a mano che vengono consegnate».

Proprio i tanti volontari che si stanno dando da fare per aiutare la popolazione ucraina sono il valore aggiunto dell’iniziativa, che in questi giorni vede al lavoro, insieme ad una ventina di soci della Pro Loco, anche altrettanti privati che hanno scelto di mettere a disposizione il loro tempo quando possono per dare una mano a chi deve fare i conti con gli orrori della guerra. Volontari che ogni giorno diventano più numerosi, tra i quali ci sono anche diversi cittadini russi che vivono sul territorio e da tempo conoscono la comunità ucraina della zona, testimonianza vivente di una solidarietà senza bandiere né confini.

La raccolta di generi di prima necessità della Pro Loco continuerà mercoledì 9 e giovedì 10 marzo dalle 15 alle 17, venerdì 11 dalle 16 alle 18 e sabato 12 dalle 15 alle 17. Venerdì, inoltre, ci sarà un’apertura straordinaria dedicata ai giovanissimi studenti delle scuole Manzoni di Rescalda, che avranno così la possibilità di consegnare in prima persona quello che stanno raccogliendo per l’Ucraina.